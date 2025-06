Petar Sučić debitirao za Inter! Evo što je trener rekao o njemu

Prije dvije godine bio je član Zrinjskog, a onda je krenuo njegov streloviti uspon, da bi s 21 godinom debitirao za milanski Inter!

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Fenomenalni Petar Sučić noćas je odigrao prvu utakmicu za talijanskog velikana koji je remizirao protiv meksičkog Monterreya (1-1) u prvom kolu Svjetskog klupskog prvenstva. Kao i na većini utakmica, velebni stadion Rose Bowl, koji prima 92 tisuće gledatelja, zjapio je prazan. Skupilo se tek njih 40-ak tisuća.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Talijanski mediji najavljivali su kako će hrvatski reprezentativac krenuti od prve minute, no novi trener Christian Chivu uveo ga je u igru u 68. umjesto Kristjana Asslanija. I bivši igrač Dinama odigrao je jako dobro, imao je 10/11 točnih dodavanja, osvojio jedan duel, podijelio nekoliko dobrih lopti suigračima i ostavio odličan dojam u prvom nastupu.

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Iako je ovo bio nedovoljan uzorak za neke zaključke, pokazao je sigurnost i mirnoću, da vrijedi ulagati u njega. Inter ga je platio oko 14 milijuna eura u trenutku kada je bio ozlijeđen, pokazali su da vjeruju u njegov potencijal, a nadamo se da će mu Chivu dati priliku u narednom periodu i izbrusiti hrvatskog dijamanta. Ova utakmica bila mu je poticaj i ispunjenje sna, kakav je samo uzlet napravio u dvije godine...

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Monterrey je šokirao Inter u 25. minuti nakon što je legendarni Sergio Ramos zabio glavom nakon ubačaja iz kuta. Ipak, vratili su se Talijani u 42. minuti golom Lautara Martineza. I to je bilo to od utakmice. Meksikanci su se većinom branili, a momčad Christiana Chivua uglavnom dominirala, no bez većih prilika. Utakmicu su završili s tek dva udarca u okvir.

- Ne tražim izgovore, ali u ovom trenutku nismo imali dovoljno energije, mučili smo se. Ipak, ukupno, bila je ovo dobra predstava. Stvorili smo dosta prilika, ali nam je nedostajalo koncentracije u završnici - rekao je trener Intera nakon utakmice.

Osvrnuo se i na prvu utakmicu našeg reprezentativca.

- Trenira s nama već neko vrijeme, ali prerano je za davanje nekog posebnog mišljenja. Odmah se stavio na raspolaganje, vidio sam neke dobre stvari - riječi su rumunjskog trenera koje će sigurno motivirati bivšeg dinamovca.

Inter će prvu pobjedu na klupskom SP-u loviti za tri dana protiv japanske Urawe, dok će Monterrey igrati protiv River Platea.