PLJUŠTE POHVALE

Sučić oduševio navijače Intera: 'Novi Brozović', 'Samo Messi može izvesti ovakvu asistenciju'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Inter je na najbolji mogući način krenuo u novu sezonu, a Petar Sučić je svojom igrom potpuno 'kupio' navijače Intera. Već mu predviđaju da će biti velika zvijezda, a u njemu vide nasljednika Marcela Brozovića

Inter je u prvom kolu Serie A pobijedio Torino s visokih 5-0 na domaćem terenu i tako na najbolji mogući način ušao u sezonu. Odličnu utakmicu odigrao je Petar Sučić koji se našao u udarnih 11 velikana sa San Sira, a u 36. minuti sjajno je asistirao Marcusu Thuramu za 2-0. Navijači Intera već nakon prvog kola hvale hrvatskog veznjaka "na sva zvona" i u njemu vide budućnost veznog reda.

Golove za Inter zabijali su Alessandro Bastoni (16.), Thuram (36., 62.), Lautaro Martinez (51.) i Ange-Yoan Bonny (72.) te su pristalice "Nerazzurra" uživale u rapsodiji svoje momčadi. Cijela momčad igrala je bez greške, a na svom službenom debiju odlično se publici predstavio Sučić. Za 2-0 prekrasno je uposlio Thurama za njegov prvi gol na utakmici i odmah "kupio" navijače Intera.

Ovo su neki od komentara na igru hrvatskog veznjaka:

  • "Novi Brozović"
  • "Top igrač"
  • "Sveti Petar Sučić"
  • "Sučić je fenomenalan"
  • "Napokon imamo pravog igrača na osmici"
  • "Sučić je izgledao najbolje na terenu"
  • "Odličan početak za Sučića, bit će velika zvijezda"
  • "Sučiću, impresioniran sam"
  • "Samo kod Messija sam vidio ovakvu asistenciju, Sučić je lud"
  • "Prvo poluvrijeme Intera ima ime i prezime: Petar Sučić!"
  • "Konačno netko kao Sučić, suze su mi u očima"

OSTALO

