Sučić oduševio navijače Intera: 'Novi Brozović', 'Samo Messi može izvesti ovakvu asistenciju'

Inter je u prvom kolu Serie A pobijedio Torino s visokih 5-0 na domaćem terenu i tako na najbolji mogući način ušao u sezonu. Odličnu utakmicu odigrao je Petar Sučić koji se našao u udarnih 11 velikana sa San Sira, a u 36. minuti sjajno je asistirao Marcusu Thuramu za 2-0. Navijači Intera već nakon prvog kola hvale hrvatskog veznjaka "na sva zvona" i u njemu vide budućnost veznog reda.

Golove za Inter zabijali su Alessandro Bastoni (16.), Thuram (36., 62.), Lautaro Martinez (51.) i Ange-Yoan Bonny (72.) te su pristalice "Nerazzurra" uživale u rapsodiji svoje momčadi. Cijela momčad igrala je bez greške, a na svom službenom debiju odlično se publici predstavio Sučić. Za 2-0 prekrasno je uposlio Thurama za njegov prvi gol na utakmici i odmah "kupio" navijače Intera.

Ovo su neki od komentara na igru hrvatskog veznjaka:

"Novi Brozović"

"Top igrač"

"Sveti Petar Sučić"

"Sučić je fenomenalan"

"Napokon imamo pravog igrača na osmici"

"Sučić je izgledao najbolje na terenu"

"Odličan početak za Sučića, bit će velika zvijezda"

"Sučiću, impresioniran sam"

"Samo kod Messija sam vidio ovakvu asistenciju, Sučić je lud"

"Prvo poluvrijeme Intera ima ime i prezime: Petar Sučić!"

"Konačno netko kao Sučić, suze su mi u očima"