Inter je na najbolji mogući način krenuo u novu sezonu, a Petar Sučić je svojom igrom potpuno 'kupio' navijače Intera. Već mu predviđaju da će biti velika zvijezda, a u njemu vide nasljednika Marcela Brozovića
Sučić oduševio navijače Intera: 'Novi Brozović', 'Samo Messi može izvesti ovakvu asistenciju'
Inter je u prvom kolu Serie A pobijedio Torino s visokih 5-0 na domaćem terenu i tako na najbolji mogući način ušao u sezonu. Odličnu utakmicu odigrao je Petar Sučić koji se našao u udarnih 11 velikana sa San Sira, a u 36. minuti sjajno je asistirao Marcusu Thuramu za 2-0. Navijači Intera već nakon prvog kola hvale hrvatskog veznjaka "na sva zvona" i u njemu vide budućnost veznog reda.
Golove za Inter zabijali su Alessandro Bastoni (16.), Thuram (36., 62.), Lautaro Martinez (51.) i Ange-Yoan Bonny (72.) te su pristalice "Nerazzurra" uživale u rapsodiji svoje momčadi. Cijela momčad igrala je bez greške, a na svom službenom debiju odlično se publici predstavio Sučić. Za 2-0 prekrasno je uposlio Thurama za njegov prvi gol na utakmici i odmah "kupio" navijače Intera.
Ovo su neki od komentara na igru hrvatskog veznjaka:
- "Novi Brozović"
- "Top igrač"
- "Sveti Petar Sučić"
- "Sučić je fenomenalan"
- "Napokon imamo pravog igrača na osmici"
- "Sučić je izgledao najbolje na terenu"
- "Odličan početak za Sučića, bit će velika zvijezda"
- "Sučiću, impresioniran sam"
- "Samo kod Messija sam vidio ovakvu asistenciju, Sučić je lud"
- "Prvo poluvrijeme Intera ima ime i prezime: Petar Sučić!"
- "Konačno netko kao Sučić, suze su mi u očima"
