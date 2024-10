Sučić pohvalio trenera Bjelicu: 'Trebao nam je netko tko će nam pokazati da vrijedimo'

Znali smo i prije svih utakmica i nakon Bayerna da imamo šansu. Nije bilo lako jer je bio težak poraz, ali u zadnje dvije utakmice smo se digli, pokazali da vrijedimo i ovo je pravi put koji trebamo slijediti. Znali smo koje su njihove kvalitete i forte, da moramo raditi kontra stvari, umiriti utakmicu i odvesti je na naš mlin. Poslije su dobili crveni karton, 2-0 i trebali smo privesti utakmicu kraju, započeo je nakon pobjede protiv RB Salzburga u Ligi prvaka veznjak Dinama Petar Sučić (20).

Nakon odličnih partija u dresu hrvatske nogometne reprezentacije, u istom je stilu nastavio i u klupskom dresu. Bio je važan 'kotačić' u velikoj pobjedi.

- Golovi su pali baš u pravim trenucima. Naravno da bismo voljeli da su pali ranije. Spremali smo se dobro za utakmicu, ispoštovali plan od prve od zadnje minute. Malo smo imali lošiji ulazak, ali bili sve bolji kako je odmicala i 2-0 je realan rezultat. Golovi su bili sjajni. Iznošenje lopte, okretanje strane, pa utrčavanje, dolazak u šesnaesterac... To treniramo i vježbamo. Trener nas je upozorio prije utakmice da okretanje strane može stvoriti prostor, i to smo iskoristili. Dva gola su pala iz jako lijepih akcija.

Nakon teškog poraza od bavarskog giganta (9-2), 'modri' su sad na tablici ispred Bayerna jer su izabranici Vincenta Kompanyja izgubili 4-1 kod Barcelone.

- Bayern je izgubio 4-1 od Barcelone? Uff… Nisam to mogao ni zamisliti, pogotovo nakon prve utakmice. Slatko je, igraš nogomet, natječeš se, želiš pobijediti. Volio bih da smo mi prvi, ali trenutno je to realno stanje. Imamo četiri boda i hrabro ćemo nastaviti skupljati dalje.

'Modri' kao da su se 'preporodili' otkako je na klupu došao Nenad Bjelica.

- Bili smo isti igrači prije nego što je došao Bjelica i nakon toga. Trenutno imamo takav momentum i radimo jako dobro. Mogu samo reći da se na treninzima traži maksimum. Pohvale i za novi stožer, samo nam je trebao netko tko će nam pokazati da vrijedimo, a on nam je to i dokazao. Mislim da se to vidi i na rezultatima - zaključio je Sučić, a na pobjedu se osvrnuo i Stefan Ristovski koji je prema Uefi bio igrač utakmice i za to dobio nagradu:

- Nakon šoka protiv Bayerna odigrali smo vrhunski dvije utakmice. Ova momčad postiže veliki napredak i pokazuje talent. Nismo definitivno zalutali ovdje, želimo nastaviti nešto više i nastavljamo tim putem.