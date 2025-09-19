Sučić ušao s klupe, a Ćaleta-Car odigrao cijeli susret za Sociedad

Nogometaši Betisa s uvjerljivih su 3-1 svladali Real Sociedad u prvoj utakmici 5. kola španjolske La Lige, odigranoj u petak u Sevilli. Betis je poveo u 7. minuti golom Cucha Hernandeza. Real Sociedad je izjednačio u 13. minuti, kad je Brais Mendez iskoristio pogrešku domaće obrane.

U drugom poluvremenu Betis je okrunio bolju igru s još dva pogotka. Lošim intervencijom je gostujući vratar Remiro sam poslao loptu u svoju mrežu u 49. minuti, a Fornals je u 69. minuti postavio konačnih 3-1. Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za goste iz Baskije, a Luka Sučić je ušao u 66. minuti.

Betis je s devet bodova iz šest nastupa privremeno skočio na četvrto mjesto, a Real Sociedad je na 17. poziciji sa samo dva boda iz pet utakmica.Vodeći Real Madrid ima maksimalnih 12 bodova, dva više od Barcelone i Espanyola.