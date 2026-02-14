Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAKVA UTAKMICA

Sučićev Inter u derbiju srušio Juventus golom u 90. minuti!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Sučićev Inter u derbiju srušio Juventus golom u 90. minuti!
3
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Petar Sučić odigrao je vrlo solidnih 67 minuta igre za Inter, a onda ga je zamijenio Diouf. Inter je vodeća momčad Serie A sa 61 bodom, dok je Juventus četvrti sa 46 bodova

Admiral

Inter je pobijedio Juventus 3-2 u derbiju 25. kola Serie A. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Inter triput vodio, a Juventus se dvaput vratio u utakmicu. 

Prvi gol zabio je Cambiaso u svoju mrežu u 17. minuti za 1-0, a potom je isti igrač zabio za 1-1 devet minuta kasnije. Važan trenutak dogodio se u 42. minuti kada je Kalulu dobio drugi žuti karton i ostavio goste s desetoricom.

Serie A - Inter Milan v Juventus
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Vodstvo je domaćinu vratio Esposito u 76. minuti, ali Locatelli u 83. vraća rezultat u egal. Ipak, veliku pobjedu Interu osigurao je Zielinski golom za konačnih 3-2 u 90. minuti. 

Petar Sučić odigrao je vrlo solidnih 67 minuta igre za Inter, a onda ga je zamijenio Diouf. Inter je vodeća momčad Serie A sa 61 bodom, dok je Juventus četvrti sa 46 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026