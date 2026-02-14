Sučićev Inter u derbiju srušio Juventus golom u 90. minuti!

Inter je pobijedio Juventus 3-2 u derbiju 25. kola Serie A. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Inter triput vodio, a Juventus se dvaput vratio u utakmicu.

Prvi gol zabio je Cambiaso u svoju mrežu u 17. minuti za 1-0, a potom je isti igrač zabio za 1-1 devet minuta kasnije. Važan trenutak dogodio se u 42. minuti kada je Kalulu dobio drugi žuti karton i ostavio goste s desetoricom.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Vodstvo je domaćinu vratio Esposito u 76. minuti, ali Locatelli u 83. vraća rezultat u egal. Ipak, veliku pobjedu Interu osigurao je Zielinski golom za konačnih 3-2 u 90. minuti.

Petar Sučić odigrao je vrlo solidnih 67 minuta igre za Inter, a onda ga je zamijenio Diouf. Inter je vodeća momčad Serie A sa 61 bodom, dok je Juventus četvrti sa 46 bodova.