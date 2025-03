Sučićev Sociedad remizirao s Unitedom. Fener bez Livakovića kod kuće izgubio od Rangersa

Nogometaši Rangersa i Lyona ostvarili su velike prednosti 3-1 gostujućim pobjedama protiv Fenerbahčea, odnosno FCSB-a u prvim utakmicama osmine finala Europske lige.

Rangers je u Istanbulu stigao do rane prednosti nakon niza grešaka domaće obrane koje je kaznio Dessers (6). Djiku (30) je nakon prekida poravnao na 1-1, no Černy (42) je svojim prvim golom ipak odveo goste do prednosti na poluvremenu. U nastavku je Rangers iz protunapada bio stalno opasan, a konačni rezultat postavio je Černy (81) svojim drugim golom. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ostao je na klupi Fenerbahčea.

U Bukureštu je Lyon poveo preko Tagliafica (30), Baluta (68) je uspio poravnati, ali igrač s klupe Fofana (86, 89) je s dva gola u završnici osigurao gostima miran uzvrat. Duje Ćaleta-Car je pobjedu Lyona odgledao s klupe.

Luka Sučić je igrao do 88. minute za Real Sociedad u domaćem 1-1 remiju s Manchester Unitedom. Hrvatski reprezentativac bio je jedan od najboljih igrača u španjolskoj momčadi. Gosti su poveli golom Zirkzeea (57), a poravnao je Oyarzabal (70-11m) iz kaznenog udarca nakon igranja rukom Brune Fernandesa.

Jedini domaćin koji je ostvario prednost pred uzvrat je AZ Alkmaar koji je sa 1-0 svladao Tottenham Hotspur nespretnim autogolom Bergvalla (18-ag).

