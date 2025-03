Lineker: Sir Alex Ferguson nije ostavio United u dobrom stanju

Sir Alex Ferguson jedan je od najvećih nogometnih trenera u povijesti, a pod njegovim vodstvom Manchester United je postao sinonim za uspjeh. Nakon odlaska Fergusona klub je u velikom padu na svim razinama, ali Gary Lineker smatra da je upravo Škot odgovaran za takvo stanje.

- Ako sada pogledate Liverpool, oni su dobili novog menadžera u Arneu Slotu, i to je dokaz kako je Jürgen Klopp ostavio klub u stvarno dobrom stanju. Dakle, struktura je stvarno izvrsna. To vjerojatno nije bio slučaj na kraju karijere sir Alexa Fergusona - započeo je Lineker za BBC pa dodao:

- Znam da su osvojili ligu te sezone (2012/13. op.a). Ali to nije bila njihova najbolja izvedba, a mnogi njihovi sjajni igrači bližili su se kraju svojih karijera. Mislim da su od te godine krenuli problemi. Akademija nije isporučivala igrače kakvi su bili prije.

Ferguson je s Unitedom osvojio rekordnih 13 naslova u Premier ligi, a upravo je taj iz 2013. i posljednji kojeg je klub pospremio u vitrine. Komentar na stanje u klubu dao je i legendarni Wayne Rooney.

- Morate biti u stabilnoj poziciji da dovedete najbolje igrače. Ako sam igrač koji igra u drugoj zemlji ili drugom klubu, Man. United dođe do mene, a ja gledam i razmišljam, ‘Znaš, nisam siguran‘, onda to nije to. Vrhunski igrači žele nogomet u Ligi prvaka. A nažalost, klub nije tu - smatra Englez.

Nakon odlaska Fergusona "crveni vragovi" su samo jednom bili drugoplasirani u engleskom prvenstvu i to u sezoni 2017/18. pod vodstvom Josea Mourinha. Ipak, ni tada nisu bili ni blizu naslovu, s obzirom na to da je City s čak 19 bodova "fore" završio ispred.