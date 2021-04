Tuzla je 25. kolu BiH Premijer lige slavila protiv Slobode 1-0, a utakmicu je obilježio zastrašujući prizor kada se nogometaš domaće momčadi Adnan Džafić srušio te ostao nepomično ležati na terenu, a sudac Antoni Bandić mu je pravovremenom reakcijom možda i spasio život.

Naime, glavni sudac je izvadio jezik nogometašu kako se ne bi ugušio, a Džafić je k svijesti došao tek na Hitnoj pomoći.

- Vjerujte mi ja se ne sjećam ničega. Bio je neki duel, možda sam primio lakat kao što suigrači govore, ali ne vjerujem da je i to bilo namjerno - rekao je Džafić za SportSport.ba pa nastavio:

- Sjećam se da sam se probudio u hitnoj. Dali su mi kisik, pregledali su me i to je bilo to. Nisam bio u bolnici. Trebam nazvati i suca Bandića, zahvaliti mu se.

Tuzla je pobjedom došla na 6. mjesto sa 41 bodom, dok 8. Sloboda ima 25.