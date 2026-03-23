Sudac koji je isključio Valverdea ima Messijev kip u dvorištu i čitav niz kontroverzi iza sebe...

Puno se prašine podiglo oko suđenja na utakmici Real Madrida i Atletico Madrida (3-2), a u fokusu je Jose Luis Munuera Montero, koji je donio nekoliko kontroverznih odluka na utakmici. Najviše se priča o dodijeljenom crvenom kartonu za Federica Valverdea u 77. minuti.

Urugvajac je s leđa udario suparnika bez lopte, ali udarac je bio čisto po nozi. Mnogi smatraju kako je Valverde apsolutno zaslužio žuti karton, ali ne i crveni, kojeg mu je pokazao sudac. Situaciju pogledajte OVDJE

Također, mnogi smatraju kako je početkom drugog poluvremena oprostio drugi žuti karton Cardosu, koji je prekinuo opasan napad Reala povlačenjem za dres.

Ranije je ove sezone isti sudac po mišljenju mnogih oštetio Mallorcu protiv Barcelone i to u situaciji kada Raphinhi nije dao crveni karton za oštar start s leđa. U usporedbi sa startom Valverdea, izgledalo je mnogo oštrije...

Navijače Reala razbjesnila je sama činjenica da su Munueru delegirali za ovaj dvoboj, s obzirom na to da se sjećaju kako je prošle sezone u važnoj utakmici Osasune i Real Madrida (1-1) isključio Judea Bellinghama zbog prigovora, a potom i dosudio sporan kazneni udarac za domaće. Ta je utakmica obilovala spornim odlukama, a gotovo sve su na koncu išle na štetu Reala. Sve sporne situacije s te utakmice pogledajte OVDJE.

Ono što je najzanimljivije u cijeloj priči - Španjolci su otkrili da Munuera Montero u dvorištu kuće drži statuu Lionela Messija u dresu Barcelone, što je po mnogima indikativno.

Također, spomenuti sudac je promoviran u La Ligu upravo pod okriljem Joséa Maríje Enríqueza Negreire, bivšeg potpredsjednika Tehničkog komiteta španjolskih sudaca, koji je pod optužbom da je od Barcelone primao mito u razdoblju od 17 godina (od 2001. do 2018.). Katalonski klub pravda se time da se radi o uplatama za izvješća o sucima, dok tužiteljstvo tereti Barcelonu za korupciju.

Svakako je zanimljivo vidjeti da je baš njega La Liga izabrala za dvoboj koji je Real Madrid mogao praktički eliminirati iz borbe za naslov prvaka, a dvoboj svakako nije prošao bez kontroverzi...