Sudac na utakmici Reala prvi put pokazao prekrižene ruke. Pokrenuo je poseban protokol

Real Madrid pobijedio je prvi put na Svjetskom klupskom prvenstvu protiv Pachuce. "Kraljevi" su slavili 3-1, iako su vrlo rano, već u osmoj minuti, ostali s deset igrača na terenu kada je Raúl Asencio napravio prekršaj kao posljednji igrač obrane. Ipak, Jude Bellingham, Arda Güler i Fede Valverde donijeli su pobjedu, dok je za meksički sastav jedini gol u 80. minuti zabio Elías Montiel. Luka Modrić ušao je u igru u 60. minuti, a Xabi Alonso (43), novi trener Reala, došao je do prve pobjede.

Nakon utakmice Alonso je progovorio o onome što gledatelji nisu mogli odmah primijetiti u prijenosu. Naime, trener "kraljeva" tvrdi da je njegov stoper Antonio Rüdiger (32) doživio rasističke uvrede.

- Toni nam je rekao što se dogodilo, aktivirali smo Fifin protokol i istraga traje. Vjerujemo mu i uz njega smo. To je neprihvatljivo - rekao je Alonso.

BBC prenosi da se situacija dogodila u sudačkoj nadoknadi kada se Rüdiger sukobio s kapetanom Pachuce Gustavom Cabralijem, a Nijemac je smatrao da ga je Cabrali faulirao. Došlo je do rasprave, a Rüdiger je potom razgovarao sa sucem Ramonom Abattijem Abeom.

Tada su gledatelji vidjeli novost koja će uskoro postati praksa i u europskom nogometu. Sudac je prekrižio ruke ispred prsa, što označuje da je pokrenuo antirasistički protokol. Još nije poznato jesu li navijači vrijeđali Rüdigera ili je to učinio netko od protivničkih igrača. Fifin trostupanjski postupak za slučajeve rasizma uključuje zaustavljanje utakmice, suspenziju te konačno prekid ako se problem nastavi. Budući da je do kraja utakmice ostalo svega nekoliko minuta, igrači su utakmicu odigrali do kraja.

- Važno je imati nultu toleranciju u ovakvim situacijama. Fifa sada mora reagirati, a cijeli slučaj trenutačno se istražuje. To je sve što mogu reći - zaključio je Alonso na konferenciji za medije.

Ovo nije prvi put da se njemački stoper suočio s rasizmom. Kada je još nosio dres Chelseaja 2021. godine, također je bio žrtva uvreda kojima nema mjesta nigdje, pa ni na nogometnim terenima.

- Ništa se ne mijenja… Moramo se nastaviti boriti protiv rasizma - rekao je tada Rüdiger.