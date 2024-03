Sudac Svilokos: Ni jednom ocu nije lako dobiti takvu poruku, ovo nije sastavni dio nogometa

Zagrebačka policija uhitila je pomoćnog suca HNL-a Dejana Vukovića jer je slao prijeteće SMS poruke članu sudačke komisije Vladi Svilokosu. Pomoćni sudac kupio je jednokratni broj i u nekoliko navrata prijetio dopredsjedniku sudačke komisije, a u prijetnje je uključio Svilokosovu ženu i djeci. Gnjusan čin suca Vukovića još jedan u nizu skandala oko suđenja u HNL-u.

Vlado Svilokos gostovao je u dnevniku Nove TV i komentirao aktualnu situaciju.

- Radim svoj posao, nije ugodno, ali ne vidim razloga za veliku zabrinutost. Nadležne institucije rade svoj posao. Nemam puno toga za reći dok je istraga u tijeku, Ja vjerujem u nadležne institucije ove države i vjerujem da će sve biti u redu - rekao je Svilokos za Novu Tv, a zatim komentirao sadržaj poruka.

- Ne znam koliko ste uspjeli vidjeti. Nikom to nije ugodno pročitati. Ni jednom roditelju, ni jednom ocu, ni jednoj obitelji nije lako vidjeti tu poruku. Nažalost to ne bi trebalo biti sastavni dio nogometa i sporta. To je za svaku osudu. Mislim da su to izolirani incidenti i ne vidim razloga za neku veću zabrinutost.

Svilokosu je prijeti linijski sudac, njegov kolega, ali Svilokos to nije želio komentirati:

- Samo vjerujem u institucije, neka svi odrade svoj posao, a sve ćemo analizirati kada budemo pametniji.

Ne misli stati s radom nakon ovog incidenta.

- Nastavljam raditi posao. Danas imamo ponovljeni seminar sudaca trećeg ranga natjecanja i idemo dalje.

Svilokos je upitan i o aferi VARgate, ali na to je kratko odgovorio:

-Ne bih ništa o tome.