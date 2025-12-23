Sudačka analiza: Vukovar je oštećen protiv Hajduka u Splitu

Šef sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija iz 18. kola HNL-a. Tri situacije su najspornije i to sve s utakmice Hajduka i Vukovara (2-1) na Poljudu, prenosi HNS.

U prvoj je branič Vukovara Mario Tadić dobio direktan crveni karton zbog prekršaja na Šegi. Prvotno sudac nije označio ni prekršaj, a onda je nakon pregleda VAR snimke odlučio pokazati direktan crveni karton Tadiću. Prema mišljenju Layeca, pogriješio je.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Potrebno je analizirati situaciju u dvije faze. U početku je napadač br. 9 očito imao prednost nad dvojicom braniča, budući da je bio znatno ispred njih, međutim, u trenutku svog posljednjeg dodira loptom desnom nogom, a prije prekršaja braniča, napadač je loptu usmjerio ulijevo čime je izgubio prednost koju je prethodno stekao.

Drugi branič br. 16 tad bi imao vremena ući u duel s napadačem. S obzirom na glavni kriterij u razmatranju ovog incidenta, pozicija braniča br. 16 koji očigledno može ući u duel s napadačem, smatramo da bi očekivana odluka na terenu bila dosuđivanje prekršaja i žuti karton zbog zaustavljanja igrača u obećavajućem napadu. VAR intervencija, stoga, u ovoj situaciji nije bila potrebna", piše u priopćenju HNS-a.

Druga je situacija ona u kojoj je Ante Rebić dobio drugi žuti karton zbog udarca laktom suparničkog igrača. Layec smatra da je ovdje ispravna upotreba VAR-a, ali i da je Rebiću trebao biti pokazan direktan crveni karton, a ne drugi žuti.

Treća je situacija ona u kojoj je Zdenko Lovrić isključio Marka Livaju nakon napucavanja lopte poslije sučevog zvižduka.

U ovoj je situaciji sve ispravno dosuđeno, a Layec je istaknuo da igrači moraju poštivati sučeve odluke na travnjaku.

Podsjetimo, Hajduk se pobjedom protiv Vukovara približio Dinamu na bod zaostatka i druga je momčad lige, dok je Vukovar pretposljednji.