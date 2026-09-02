Sudačka komisija: Hajduku nije dosuđen penal protiv 'lokosa'

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz 5. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Izdvojene su dvije situacije.

Situacija br. 1: VARAŽDIN - RUDEŠ (sudac Crnojević, 59. minuta): kazneni udarac

Nakon izvedenog udarca iz kuta branič Rudeša s brojem 21 oko struka drži te gazi lijevi gležanj napadača Varaždina s brojem 16 koji pada na travnjak. Iako dobro pozicioniran, sudac je usredotočen na putanju lopte i ne uspijeva pravilno procijeniti situaciju.

U prvom zaustavljanju igre VAR preporučuje sucu pregled situacije za potencijalni prekršaj. Nakon pregleda sudac dosuđuje kazneni udarac za domaću momčad.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s našim tehničkim smjernicama u vezi s povlačenjem za dres/držanje suparničkog igrača smatramo da branič mora biti kažnjen ako je namjera braniča povući za dres/držanje suparničkog igrača očita, je trajanje povlačenja za dres/držanje značajno i počinjeni prekršaj jasno utječe na kretanje napadača.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i dosuđivanje kaznenog udarca te opomenu braniču.

Situacija br. 2: HAJDUK - LOKOMOTIVA (sudac Vukančić, 68. minuta): kazneni udarac.

Napadač Hajduka s brojem 7 ulazi u kazneni prostor s loptom, a suparnički branič Lokomotive s brojem 20 trči iza njega te ga pokušava izbjeći. Međutim, branič ipak sapliće napadača te on pada na travnjak. Sudac, koji se nalazio na rubu kaznenog prostora, dopustio je nastavak igre.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s našim tehničkim smjernicama: branič iza napadača mora izbjegavati svaki kontakt koji bi mogao ometati trčanje napadača, branič je napravio pokret lijevom nogom kojom udara u stražnji dio napadačeve lijeve noge i napadač je očito sapleten ovim kontaktom i prirodno pada na travnjak.

Očekivana odluka: U skladu s našim tehničkim smjernicama i relevantnim razmatranjima Komisija nogometnih sudaca očekuje VAR intervenciju i dosuđivanje kaznenog udarca.