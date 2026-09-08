Sudačka komisija 'u potpunosti' podržala penal za Hajduk. Poslušajte razgovor iz VAR sobe

Sudačka komisija predvođena Bertrandom Layecom objavila je analizu spornih situacija iz šestog kola HNL-a. Komisija je izdvojila tek jednu spornu situaciju iz cijelog kola, i to s utakmice Rudeš - Hajduk, a pritom je podržala odluku glavnog suca Antonija Škobića iz Osijeka, koji je u 26. minuti sudio penal za "bijele".

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U VAR sobi bili su Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina) kao glavni VAR sudac te Goran Pataki iz Đakova (AVAR), a u nastavku prenosimo Layecovu sudačku analizu i snimku komunikacije iz VAR sobe



"Nakon driblinga u gostujućem kaznenom prostoru obrambeni igrač Rudeša s brojem 44 srušio je na travnjak napadača Hajduka s brojem 23. U klizećem startu obrambeni igrač udario je napadača po desnoj nozi, a sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, dosudio je kazneni udarac.



Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s našim tehničkim smjernicama u vezi s klizećim startom, smatramo da branič mora biti kažnjen ako:



- je kontakt očit i utječe na kretanje suparničkog igrača

- je kontakt prvo s nogom, a potom s loptom

- nema naglašavanja kontakta, namjernog pokušaja izazivanja kontakta ili pretjerane reakcije napadača



Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava dosuđivanje kaznenog udarca."

Poslušajte komunikaciju iz VAR sobe