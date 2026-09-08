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ANALIZA SUĐENJA

Sudačka komisija 'u potpunosti' podržala penal za Hajduk. Poslušajte razgovor iz VAR sobe

Piše Luka Tunjić,
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Sudačka komisija 'u potpunosti' podržala penal za Hajduk. Poslušajte razgovor iz VAR sobe
Foto: MAXSport/HNS
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U VAR sobi bili su Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina) kao glavni VAR sudac te Goran Pataki iz Đakova (AVAR), dok je Antonio Škobić iz Osijeka bio glavni sudac. Sudačka komisija izdvojila je samo jednu spornu situaciju

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Sudačka komisija predvođena Bertrandom Layecom objavila je analizu spornih situacija iz šestog kola HNL-a. Komisija je izdvojila tek jednu spornu situaciju iz cijelog kola, i to s utakmice Rudeš - Hajduk, a pritom je podržala odluku glavnog suca Antonija Škobića iz Osijeka, koji je u 26. minuti sudio penal za "bijele".

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Rudeš-Hajduk VIDEO
Rudeš-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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U VAR sobi bili su Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina) kao glavni VAR sudac te Goran Pataki iz Đakova (AVAR), a u nastavku prenosimo Layecovu sudačku analizu i snimku komunikacije iz VAR sobe 

"Nakon driblinga u gostujućem kaznenom prostoru obrambeni igrač Rudeša s brojem 44 srušio je na travnjak napadača Hajduka s brojem 23. U klizećem startu obrambeni igrač udario je napadača po desnoj nozi, a sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, dosudio je kazneni udarac.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s našim tehničkim smjernicama u vezi s klizećim startom, smatramo da branič mora biti kažnjen ako:

- je kontakt očit i utječe na kretanje suparničkog igrača
- je kontakt prvo s nogom, a potom s loptom
- nema naglašavanja kontakta, namjernog pokušaja izazivanja kontakta ili pretjerane reakcije napadača

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava dosuđivanje kaznenog udarca."

Poslušajte komunikaciju iz VAR sobe

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