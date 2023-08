Sudački ekspert u Portugalu objasnio crveni karton Hrvata: Njegov ulazak bio je pogibeljan

Hrvatski reprezentativac Petar Musa (25) od prve minute započeo obje utakmice u novoj sezoni. Tako je od prve minute počeo i prvo kolo portugalskog prvenstva protiv Boaviste.

Foto: PEDRO NUNES

Međutim, Musa je morao napustiti teren na početku drugog poluvremena zbog prekršaja nad protivničkim igračem. Hrvatski napadač je, bez namjere, nagazio protivnika Rodriga Abascala u pokušaju da osvoji loptu. Prekršaj je bio prilično grub, a iako se Musa isprve čudio odluci suca, sve upućuje prema tome da se radilo o ispravnoj odluci.

Tu je odluku, između ostalog, objasnio i Duarte Gomes. On je 12 godina bio međunarodni sudac, a sad je sudački ekspert u Portugalu, nešto poput Marija Strahonje u Hrvatskoj...

- Činjenica je da je Musa zgazio Abascalov gležanj zato što mu je noga skliznula s lopte, ali odluka suca da mu da crveni karton je ispravna. Evo i zašto: Hrvat nogom napada suparnika od gore, a isto tako ide i prema lopti.To znači da to radi potencijalno jako opasno jer protivnika koji mu je blizu i koji također želi do lopte može nagaziti cijelim đonom i svim čepovima kopački - rekao je Gomes.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

'Musa je pregazio gležanj'

Musa nije bio oprezan, a srećom, Abascal se nije teže ozlijedio.

- Upravo to se nažalost i dogodilo. Musa je k tome pregazio Abascalu gležanj, posebno osjetljiv dio noge, na kojem noga može puknuti. Musin ulazak je bio toliko jak, intenzivan i opasan da je užasno pogibeljno narušio tjelesni integritet suparnika.

Musa nije imao namjeru ozlijediti protivnika, ali Gomes smatra da je morao biti oprezniji.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Evidentno je da Musa nije startao zlonamjerno, ali bez obzira na to, svaki nogometaš zna da prilikom borbe za loptu mora paziti kako ulazi u duel. To mora napraviti odmjereno i vodeći računa da ga ne ozlijedi. Musa to nije napravio i jako je opasno zgazio suparnika. Zato je zaslužio isključenje - zaključuje Gomes.