Obavijesti

Sport

Komentari 2
PROBLEMI VJEČNOG GRADA

Sudar tenisa i nogometa! Svi putevi vode u Rim, ali ne u ovu nedjelju jer je derbi odgođen

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sudar tenisa i nogometa! Svi putevi vode u Rim, ali ne u ovu nedjelju jer je derbi odgođen
Foto: Guglielmo Mangiapane

Derbi Rome i Lazija prebačen je na ponedjeljak zbog teniskog finala. Gradske vlasti brinu se za javni red i mobilnost, no uprava Serie A će se žaliti. Ovo će poremetiti planove klubova koji se bore za Ligu prvaka

Admiral

Rimske gradske vlasti odlučile su promijeniti termin odigravanja rimskog derbija između Rome i Lazija koji bi prema novoj odluci trebali svoj susret predzadnjeg, 37. kola talijanskog nogometnog prvenstva igrati u ponedjeljak od 20.45 sati umjesto u nedjelju u 12.30 sati kako je prvotno odredilo vodstvo natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Foro Italico i Stadio Olimpico 03:15
Foro Italico i Stadio Olimpico | Video: Josip Tolić/24sata

Kao razlog promjene termina odigravanja susreta navedena je briga za "održavanje javnog reda i urbane mobilnosti i preklapanje s održavanjem finalnog dvoboja na ATP 'Masters 1000' turniru". 

Naime, finalni susret turnira tenisača u Foro Italicu, koji se nalazi u neposrednoj blizini Olimpijskog stadiona, zakazan je za nedjelju u 15 sati. Gradske vlasti stoga su odlučile kako će se visokorizični nogometni derbi i završnica turnira održati u različite dane.

Italian Open
Foto: Ciro De Luca

Očekuje se kako će Lega Serie A, kao voditelj natjecanja, žaliti na ovakvu odluku rimskih vlasti zbog specifičnosti situacije. Od prošle godine odlučeno je kako sve momčadi koje se bore za isto mjesto na prvenstvenoj ljestvici moraju zadnja dva prvenstvena kola igrati u isto vrijeme, a Roma je trenutačno u borbi za plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone zajedno s Napolijem, Juventusom, Milanom i Comom

Serie A - Lazio v Inter Milan
Foto: Guglielmo Mangiapane

To praktički znači da bi i svi ostali klubovi koji se bore za mjesta u Ligi prvaka morali pomaknuti svoje utakmice s nedjelje u 12.30 na ponedjeljak u 20.45, a radi se o čak četiri dvoboja - Como protiv Parme, Genoa s Milanom, Juventus i Fiorentina te Pisa u duelu s Napolijem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Jakirovića pitali hoće li igračima dozvoliti pivo nakon ulaska u finale. Odgovor je hit
ODUŠEVIO ENGLEZE

VIDEO Jakirovića pitali hoće li igračima dozvoliti pivo nakon ulaska u finale. Odgovor je hit

Sergej Jakirović odveo je Hull City do finala doigravanja za Premier ligu pobjedom 2-0 nad Millwallom u Londonu, a zatim nasmijao cijelu Englesku duhovitom izjavom o svom napadaču Oliju McBurnieu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026