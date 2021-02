Zagrmio je Slaven Belupo, pa Gorica prošlog tjedna nakon poraza od Dinama, pa Zoran Mamić nakon derbija s Hajdukom, a onda još jače Damir Mišković. Ni novo kolo HNL-a nije prošlo bez VAR cirkusa, bez sudačkih repova koje je upravo uvođenje VAR-a trebalo ukloniti. A, zapravo, donijelo je još veće.

Rijeka je u srijedu remizirala sa Šibenikom 2-2 golom u 100. minuti utakmice. Nema koji kut nisu pregledali suci pa dosudili kazneni udarac domaćinima kojima su poništili još dva penala pa dva gola, a jedan, Yatekeov, nisu trebali... I Damir Mišković više nije izdržao.

- Nemam što reći glavnom sucu, on je svoje na terenu odradio dobro. Međutim, VAR sudac Gabrilo bio je sramotan, upropastio je svojim nerazumnim odlukama jednu dobru utakmicu. Kako je moguće da on sam odluči ne priznati pogodak Yatekea zato što je Kulenović u pasivnom zaleđu? Nevjerojatna odluka, koja nije slučajna nego izravno - namjerna. Tu ne pričamo o pogrešci, to je zloupotreba ovlasti VAR suca. Nakon takvog gafa ne zaslužuje više nikad biti sudac, kao ni VAR sudac - govorio je prvi čovjek Rijeke pa se vratio malo u prošlost.

- Nama u Varaždinu ne priznaju čisti gol zbog zaleđa koje nije bilo. Kako je moguće da ljudi u VAR sobi ponište gol koji je čist. Kompjutorske linije pokažu da je čist, a oni kažu zaleđe? Tko će mi objasniti kako je to moguće? Jović nam ne svira čisti penal protiv Gorice, a VAR soba šuti. Znate li tko je sjedio u VAR sobi. Opet Gabrilo! E sada je dosta...

Na hlađenje su već poslani Mario Zebec, Igor Pajač i Marko Matoc, a kako se nastavlja, lista će se još proširiti. I tko zna kako bi danas izgledala ljestvica HNL-a da je VAR korišten kako treba i zbog čega postoji... Zato vas u anketi pitamo tko je najviše oštećen u dosadašnjem dijelu sezone.