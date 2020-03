Suigrač Letice spriječio krađu, ulovio lopova i dao ga policiji

Ferrara, mjesto na sjeveru Italije, jedno je od onih teško pogođenih epidemijom korona virusa. Kao i svi gradovi u tom dijelu Italije, jako pati zbog trenutačne situacije. Naravno, takve krizne i teške situacije uvijek iz ljudi izvuku ono najbolje i najgore. Ono najgore izvuklo je iz jednog pljačkaša, koji je 'pustoš' na ulicama odlučio iskoristiti kako bi pljačkao radnje. Srećom, nije računao da takve situacije izvuku i ono najbolje iz ljudi, a to se ovaj put dogodilo u liku Thiaga Cioneka, Brazilca, koji igra za Poljsku.

Naime, dok je razbojnik izlazio iz radnje, naletio je na Cioneka, koji je, vidjevši o čemu je riječ, odmah potrčao za razbojnikom. Kako je Cionek po vokaciji stoper, omiljene poštapalice tko leži ne bježi, brzo je sustigao i pokosio razbojnika, te ga prikovao za pod. I ne samo to, pozvao je policiju, koja je vrlo brzo stigla i uhitila pljačkaša.

#SPAL defender Thiago Cionek earned a commendation from the Mayor of Ferrara after he chased down and caught a criminal trying to rob a store https://t.co/ihC5JXIoTP #SerieA #Poland pic.twitter.com/kXmGuiGLuI