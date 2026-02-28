Obavijesti

ARDON JASHARI

Suigrač nahvalio Luku Modrića: Ne mogu opisati koliko mi znači

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ardon Jashari je u Milan stigao prošlog ljeta iz Club Bruggea za 36 milijuna eura, a ove je sezone odigrao 11 utakmica

Luka Modrić (40) već je odavno prepoznata klasa u nogometnom svijetu, ali praktički svakog dana stižu nove pohvale na njegov račun. Ovog puta pohvalio ga je suigrač Ardon Jashari

- Imati ga u momčadi, osobito na sličnoj poziciji, nevjerojatno je iskustvo. Ne mogu vam objasniti koliko mi znači da u svojoj prvoj sezoni u Italiji i u ovako velikom klubu kraj sebe imam takvog igrač - rekao je veznjak Milana za portal Sempre Milan i dodao:

- Za mene je iznimno važno da maksimalno iskoristim to što je ovdje i pokušam od njega naučiti što je više moguće. Svaki igrač je drukčiji, svi smo drukčiji, ali ako imaš priliku učiti neke sitnice od osvajača Zlatne lopte, to je prilika koju ne smiješ propustiti. 

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Jashari je u Milan stigao prošlog ljeta iz Club Bruggea za 36 milijuna eura, a ove je sezone odigrao 11 utakmica. 

