Suigrač o Jagušiću: Razočaran je jer ne igra, ali postaje sve bolji

Piše Jakov Drobnjak,
Kako se sad opustio, ide mu sve bolje i bolje. Mislim da će do kraja doigravanja dobiti lijepu minutažu i da će pokazati ono što pokazuje na treningu, rekao je Jagušićev suigrač u Panati, Miloš Pantović

Adriano Jagušić je ove zime Slaven Belupo zamijenio grčim velikanom Panathinaikosom za 5,2 milijuna eura, ali grčka priča za mladog hrvatskog reprezentativca nije krenula najbolje. Pod Rafom Benitezom nije dobivao puno prilika, još se privikava na ligu, ali nema sumnje kako će njegov talent doći na vidjelo. Benitez je bivši i upravo bi to mogla biti prilika za Jagušića, pogotovo u susretima doigravanja za prvaka. O mladom Hrvatu pričao je njegov suigrač Miloš Pantović u Denis Podcastu.

- Mislim da mu je na početku, kad je došao, bilo malo teško. Prvi put je van Hrvatske, mlad je i tu je bez roditelja. On je iz malog mjesta, sigurno da mu je prvih mjesec-dva trebalo da se privikne. Kako se sad opustio, ide mu sve bolje i bolje. Mislim da će do kraja doigravanja dobiti lijepu minutažu i da će pokazati ono što pokazuje na treningu. Profesionalac je, trenira maksimalno i nema greške, živi baš profesionalno - rekao je Pantović pa dodao:

- Što se njega tiče, vrijeme je pred njim i samo neka nastavi ovako. Koliko znam iz priča, on je predstavljen kao najveći talent u hrvatskom nogometu trenutačno. I on je, naravno, razočaran što ne igra, svaki igrač prirodno želi igrati više. Mlad je, treba nastaviti ovako raditi i za njega nema zime.

Panathinaikos je na dnu lige za prvaka, nije imao dobru sezonu i trebat će mu "reset" iduće sezone. Sad je pravo vrijeme Jagušiću da se dokaže te da druge sezone pokaže koliki je talent.

