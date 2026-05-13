Suigrač o Vuškoviću: Tom dečku želim najveću svjetsku karijeru

Osim što Luka Vušković briljira igrom na terenu, jednako ga cijene i suigrači u svlačionici. Hrvatski veznjak zabio je još jedan gol u pobjedi HSV-a nad Freiburgom (3-2). Vuškoviću je to bila vjerojatno posljednja utakmica pred domaćom publikom na Volksparkstadionu. Nakon pobjede, oglasio se Nicolai Remberg, suigrač mladog 19-godišnjaka koji je istaknuo važnost Vuškovića u momčadi, ali i izrazio optimizam uoči ljetnog prijelaznog roka.

- Tom dečku želim najveću moguću svjetsku karijeru. Ostat će jedan od najboljih suigrača s kojima sam ikad igrao. Nevjerojatno će mi nedostajati i kao osoba - izjavio je Remberg, a prenosi Mopo.de.

Foto: R4676 Claus

- Naravno, do ovoga su nas doveli i neki posuđeni igrači. Na kraju krajeva, treba odati priznanje igračima koji su na posudbi, a toliko se zalažu za klub - rekao je misleći na Vuškovića.

Remberg je u intervjuu istaknuo kako je Hrvat podignuo igru HSV-a na 'jednu sasvim drugu razinu' što se vidjelo i na posljednjim sezonskim utakmicama.

Podsjetimo, Vušković je bio odsutan od 8. travnja kada je odigrao zadnju utakmicu prije ozljede koljena. Nakon što se lagano vraćao treninzima, a početkom mjeseca je odigrao prvu utakmicu u sklopu 32. kola Bundeslige protiv Eintracht Frankfurta. HSV je slavio 2-1 i tom pobjedom izborio ostanak u ligi. Hrvat je ove sezone 29 puta nastupio u dresu HSV-a i zabio šest golova, uz jednu asistenciju. Vrijednost na Transfermrktu mu iznosi 60 milijuna eura.