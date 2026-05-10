Pogledajte ovacije Vuškoviću na oproštaju od HSV-a! 'Poseban dan, osjetio sam toliku ljubav'

U predzadnjem kolu Bundeslige HSV je u spektakularnoj utakmici na svom Volksparkstadionu svladao Freiburg 3-2, a dvoboj je obilježio oproštaj Luke Vuškovića od domaćih navijača. Mladi hrvatski branič zabio je ključan gol u vjerojatno posljednjoj utakmici za HSV pred hamburškom publikom, dok je za goste oba gola postigao drugi Hrvat, Igor Matanović. Bio je to dan nabijen emocijama, od obitelji Vušković na tribinama do zaglušujućih ovacija za tinejdžera koji je osvojio srca navijača.

Luda utakmica i provokacija 'vatrenog'

Utakmica je od samog početka ponudila sjajan nogomet. HSV, koji je već osigurao ostanak u ligi, igrao je rasterećeno protiv finalista Europske lige, a do vodstva je stigao u 14. minuti. Nakon jedne odbijene lopte, Albert Grønbæk je asistirao za Bakeryja Jattu, koji je iz blizine zabio prvijenac u Bundesligi i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama.

No, slavlje je trajalo jedva dvije minute. Freiburg je uzvratio ekspresno preko Igora Matanovića. Bivši napadač gradskog rivala St. Paulija iskoristio je centaršut Lukasa Küblera i volejem kroz noge golmana Daniela Heuera Fernandesa izjednačio na 1-1. Matanović je zatim dodatno zakuhao atmosferu provokativnom proslavom pred tribinom s najvatrenijim navijačima HSV-a, što je gesta koja proizlazi iz njegove prošlosti u omraženom gradskom suparniku. Nedugo nakon toga, Fábio Vieira je silovitim udarcem s distance pogodio stativu, a prvo poluvrijeme završilo je neriješeno.

Trenutak za pamćenje: Vuškovićev oproštajni gol

Drugi dio nastavio se u sličnom ritmu, a onda je u 64. minuti stigao trenutak koji njemački mediji opisuju kao "bajkoviti oproštaj". HSV je dobio slobodan udarac na više od 20 metara od gola. Loptu je uzeo Luka Vušković i pucao snažno i nisko. Lopta je na putu do gola pogodila Maximiliana Eggesteina u živom zidu, promijenila smjer i prevarila golmana Noaha Atubolua za vodstvo od 2-1.

Bio je to njegov šesti gol sezone, čime je postao najefikasniji branič cijele Bundeslige. Devetnaestogodišnji Hrvat je u naletu emocija skinuo dres i ponosno ga pokazao navijačima, zaradivši žuti karton, ali i ovacije cijelog stadiona. Samo tri minute kasnije, HSV je udvostručio prednost. Rezervist Fabio Baldé, koji je tek ušao u igru, pobjegao je obrani Freiburga i mirno zabio za 3-1.

Obitelj na tribinama i divljenje njemačkih medija

Cijeli događaj imao je posebnu težinu jer je Vušković, igrač Tottenhama na posudbi, odigrao posljednju domaću utakmicu za klub. Na tribinama su ga bodrili roditelji Danijel i Sanja te brat Mario, koji su doputovali posebno za ovu prigodu. Trener Merlin Polzin u sudačkoj je nadoknadi izvadio Vuškovića iz igre samo kako bi mu 57.000 navijača priredilo oproštaj za pamćenje. Dok je izlazio s terena, cijeli Volksparkstadion bio je na nogama, pozdravljajući ga gromoglasnim pljeskom.

Njemački mediji, poput Hamburger Morgenposta, puni su hvale za mladog Hrvata, ističući kako je u samo jednoj sezoni postao apsolutni miljenik publike i ključni igrač momčadi. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na čak 60 milijuna eura, a povratak u Hamburg na novu posudbu gotovo je isključen jer se smatra da je spreman za najveće svjetske klubove.

Igor Matanović je u 87. minuti drugim golom, ovoga puta glavom nakon kornera, smanjio na 3-2 i unio dramu u završnicu. Vieira je u nadoknadi pogodio još jednu stativu, no HSV je uspio sačuvati pobjedu. Nakon utakmice, Vušković je poveo suigrače u slavlje pred navijačima.

​- Ovo je poseban dan za mene. Jako volim ovaj klub. Navijači i cijela sezona bili su izvanredni. Osjetio sam toliko ljubavi od kluba, suigrača, stožera i navijača. Gol je bio i malo sretan. U nogometu nikad ne znaš, ali šanse su jako, jako male da ostanem ovdje i iduće sezone - rekao je emotivni Vušković nakon utakmice.

*uz korištenje AI-ja