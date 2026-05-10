Vušković se oprašta od HSV-a: Cijela obitelj dolazi iz Hrvatske

Luka Vušković u nedjelju igra posljednju utakmicu na Volksparkstadionu, točno godinu dana nakon što je s tribina gledao kako HSV slavi povratak u Bundesligu

Nedjeljni ogled HSV-a protiv Freiburga (15:30) poseban je iz više razloga. Luka Vušković (19) vraća se u početnu postavu nakon što je prošlog tjedna u pobjedi u Frankfurtu (2-1) ušao s klupe, a na tribinama ga čekaju otac Danijel, majka Sanja i brat Mario koji su posebno doputovali iz Hrvatske.

- Luka igra izvanrednu sezonu. Maksimalno je motiviran da pruži dobar nastup. Činjenica da će ga obitelj bodriti s tribina dodatno ga motivira - rekao je trener HSV-a Merlin Polzin.

Vušković je u 28 utakmica za HSV imao ogroman doprinos u osiguravanju opstanka u ligi i redovito dobivao pohvale čak i od protivničkih igrača. Nikada igrač takve tržišne vrijednosti nije nosio dres HSV-a.

Službeni ispraćaj neće biti organiziran prije utakmice, to dolazi tek na kraju sezone, kada Vušković odlazi natrag u Tottenham. Smatra se da je mladi Hrvat predodređen za mnogo veće pozornice od borbe za opstanak.

