Dopredsjednik HNS-a Damir Mišković uspio je po drugi put srušiti sudačku komisiju, prvi put mu je to pošlo za rukom prije četiri godine, drugi put jučer, odnosno danas, kada bi IO trebao podržati njegovu preporuku odaslanu iz dalekog Dubaija. No za razliku od prvog puča, za kojeg se vjerovalo da mu je cilj bilo osiguranje ravnopravnog statusa njegove Rijeke u borbi za naslov prvaka s Dinamom, ovaj drugi je, tvrde dobro upućeni, usmjeren protiv Osijeka, koji je opasno zaprijetio i poremetio sklad i idilične odnose na relaciji Maksimir – Rujevica.

Prije četiri godine lako su se riješili Hajduka koji je smetao i sudačkoj organizaciji, koja mu nikad nije zaboravila a kamo li oprostila što je razotkrio njihove malverzacije i plaćanje "poštenog sušenja", a onda i HNS-u, s kojim je ratovao zbog maćehinskog odnosa, domaćinstva reprezentacije, izostavljanja igrača na popisima reprezentacija... Za razliku od Hajduka, s Osijekom, koji mudro šuti, ići će nešto teže.

Osječane u leđa gura snažan vjetar mađarskog kapitala, koji navodno neće stati samo na gradnji stadiona na Pampasu, nude oni i financijsku pomoći u izgradnji onoga što se naziva "nacionalni stadion", a za što je i te kako zainteresiran predsjednik HNS-a, Osječanin Davor Šuker. Ne manje važno, ono što se dugo nazivalo "osječki sudački lobi" i dalje je poprilično moćan, a kad se tome doda Nenad Bjelica, kao "omražena figura" kod onih koji vladaju Maksimirom, stvar je poprilično jasna – Osijek je prijetnja koju treba zaustaviti prije nego li se razmaše.

Za potpuno razumijevanje međusobnih odnosa unutar HNS-a treba kazati i kako je posve nevjerojatno da čelnici klubova imaju utjecaj na sudačku komisiju, koja bi valjda trebala biti neovisna!? I kako uopće očekivati da će sudci, delegati i kontrolori biti neovisni te da će donositi odluke svojim glavama, kad moraju razmišljati hoće li "stati na žulj" nekom čelniku kluba koji sjedi u IO HNS-a i odlučuje o njihovoj sudbini.

U povijesti hrvatskog nogometa događali su se brojni prevrati i pučevi, pa čak i smjene u sudačkoj organizaciji, ali nikad se ovakvo "pokazivanje mišića" nije događalo usred sezone!? A nije da nije bilo prilike, nije da nije bilo sudačkih poguranaca koji su izravno odlučivali pobjednike kupova ili osvajače prvenstava. Daleko bi nas odvelo nabrajanje skandaloznih sudačkih pogrešaka, no sve dok su one išle u korist klubova čiji su čelnici kontrolirali HNS, sve je bez previše buke bilo pometeno pod tepih, sudci pomilovani, a glasačka mašinerija, podmazana sitnim privilegijama za svoje klubove ili putovanjima na velika natjecanja, osiguravala je sklad.

- O sucima sam godinama šutio, štitio ih gdje god sam mogao, sve gurao pod ljudske pogreške. Vjerovao sam da je tako, ali sad sam uvjeren da ovo što gledamo na HNL terenima nikako nije slučajno. I to moramo počistiti iz temelja – kazao je nedavno Damir Mišković, a njegovim riječima doista je teško bilo što dodati.

Osim možda da je mudro šutio sve dok se sudci nisu "očešali" o njega ili one s kojima tako dobro surađuje, a da danas diže buku i oko puno puno manjih previda. Da budemo jasni u startu, daleko je suđenje u HNL-u od dobroga, ali uvođenjem VAR-a mnoge anomalije i pogreške su ispravljene, i HNL je nakon uvođenja VAR-a definitivno puno pošteniji od HNL-a iz ranijih sezona. No to očito nije dovoljno da bi gledali utrku za trofeje bez repova.

Ako želimo doista gledati pošteni nogomet u Hrvatskoj, u kojem će se pitanje osvajanje trofeja rješavati na terenu, pa i u zadnjim kolima, trebat će još promjena i dokidanja moći pojedinih klubova u HNS-u. Dok god se budu sjekle glave samo na nižim razinama, pitanje prvaka neće se određivati na terenu, nego "pokazivanjem mišića" u krovnoj kući hrvatskog nogometa.

Nakon smjene Kulušića, Vučkova, Kovačića, Vučemilovića - Šimunovića, Svilokosa i Pristovnika, nije poznato tko će i kako nastaviti dalje. Za prvu ruku će Ivan Novak nastaviti delegirati suce za utakmice 1HNL, a povjereno mu je i delegiranje VAR sudaca, dok će Kulušić delegirati kontrolore suđenja. Ono što je posebno intrigantno je da je jedan od najozbiljnijih kandidata za prvog čovjeka sudačke organizacije Bruno Marić, čije bi imenovanje zasigurno izazvalo jako puno reakcija javnosti i klubova. No pričekajmo rasplet situacije...

Ako ste se čitajući ove retke u iti jednom trenutku zapitali gdje je predsjednik krovne kuće hrvatskog nogometa Davor Šuker, on je, po starom dobrom običaju, na odmoru u Americi. Iskoristio je priliku i desetak dana prije ostatka delegacije HNS-a, koja je trebala promovirati ideju otvaranje kampova među iseljenicima u Americi, Kanadi i Australiji, otputovao u Ameriku. No zbog novonastalih uvjeta karantene, delegacija nije mogla otputovati, susreti su otkazani, pa Šukeru nije preostalo ništa drugo nego da sam razgleda Las Vegas, Atlantic City i ostale znamenitosti sjevernoameričkog kontinenta...