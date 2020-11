Šuker: Neki su eksperti počeli načimati Dalića. Ne znaju da je nakon Rusije igrao s vrlo jakima

Mnogi ne znaju svrhu Lige nacija, a znam samo da bi mnogi željeli biti u našoj poziciji, kaže prvi čovjek HNS-a i dodaje: Uvjeren sam da će Hrvatska na Euru opet biti jako dobra

<p>"Vatreni" nisu briljirali u pandemijskoj 2020., pobijedili su dvije, remizirali jednu i izgubili čak pet puta, ali su u zahtjevnoj skupini s Francuskom, Portugalom i Švedskom ipak osigurali ostanak u elitnom razredu Lige nacija.</p><p>Predsjednik HNS-a Davor Šuker ne vidi nikakvu potrebu za raspravom o poziciji izbornika Zlatka Dalića uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i odgođenog Europskog prvenstva.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na Poljudu</b></p><p>- Hrvatska je i dalje dio elite i uživa ugled u svijetu, a to je velik doseg. Mnogi se ljudi usude komentirati Ligu nacija, a zapravo ne znaju njezinu svrhu. Znam samo da bi mnogi željeli biti u našoj poziciji - rekao je Šuker za <a href="https://hns-cff.hr/news/22039/suker-dalic-je-na-pravom-putu/" target="_blank">stranice HNS-a</a> i dodao:</p><p>- Žao mi je što su ga neki eksperti počeli načimati, ali izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> u svakom slučaju ima maksimalnu podršku i povjerenje članova Izvršnog odbora i mene osobno. Oni koji ga malo oštrije kritiziraju trebaju znati da Dalić u posljednje vrijeme nije imao tu komociju igrati takozvane male utakmice, on je od Svjetskog prvenstva u Rusiji naovamo igrao utakmice s vrlo jakim protivnicima, a to je velika razlika.</p><p>- Uostalom, na dosta je utakmica, iz raznoraznih razloga, bio suočen s izostancima standardnih prvotimaca. Uvjeren sam da je Dalić na pravom putu i da će Hrvatska na Europskom prvenstvu opet biti jako dobra. Zahvaljujem se pritom i igračima na maksimalnom odricanju, po tko zna koji put su pokazali kako se brane boje reprezentacije - kaže zlatna kopačka francuskog Mundijala.</p><p>Istaknuo je i uspjeh U-21 reprezentacije, koja se pod vodstvom Igora Bišćana s(p)retno plasirala na drugi uzastopni Euro.</p><p>- Opet imamo dobru generaciju kao putokaz za budućnost. Na velikoj sceni pojavili su se velik potencijal pokazuju Šutalo, Gvardiol, Vušković, Ivanušec, Moro, Majer, Bistrović… Pred Hrvatskom je, dakle, svijetla budućnost, imamo se čemu nadati na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku - rekao je predsjednik saveza.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić o kritikama Kovačiću</strong></p>