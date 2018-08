Šuker potvrdio da Dalić ostaje: Idemo zajedno u nove pobjede

Hrvatski nogometni savez na svojim je stranicama objavio kako Zlatko Dalić ostaje izbornik Hrvatske.

'Predsjednik Šuker i izbornik Dalić razgovarali su o Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje je reprezentacija osvojila srebrnu medalju, kao i svim drugim aspektima dosadašnje suradnje koja je započela prošloga listopada. Dalić i Šuker su otvoreno i konstruktivno razgovarali o svim aktualnostima i složili se oko svih važnih tema', piše HNS na svojim stranicama.

🇭🇷 Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker i izbornik hrvatske A reprezentacije Zlatko Dalić sastali su se u Novom Vinodolskom i razgovarali o dosadašnjoj i budućoj suradnji.

➡️ https://t.co/WOstwYFIAj#BudiPonosan #Hrvatska #Obitelj #Vatreni🔥 pic.twitter.com/WCsgt9w1UH — HNS | CFF (@HNS_CFF) August 9, 2018

- Bilo je lijepo prisjetiti se sa Zlatkom svih prekrasnih trenutaka tijekom Svjetskog prvenstva, a srebrna medalja dokaz je da su svi koji su bili uključeni u tu priču odradili vrhunski posao. Drago mi je što smo otvoreno razgovarali i o onome što može biti bolje u budućnosti te što zajedno idemo dalje u nove pobjede - izjavio je predsjednik saveza Davor Šuker, a prenosi HNS.

Izjavu o nastavku suradnje dao je i izbornik.

- Bilo mi je važno otvoreno razgovarati s predsjednikom o svim temama i zahvaljujem Davoru na razumijevanju onoga što nisam smatrao korektnim. Smatram da smo riješili sve takve teme i radujem se novim izazovima - dodao je izbornik Dalić.

Zaključci razgovora između predsjednika saveza i izbornika reprezentacije bit će na rasporedu naredne sjednice Izvršnog odbora HNS-a koji će donijeti formalne odluke na ovu temu.

Izbornik Zlatko Dalić će 20. kolovoza objaviti popis igrača na koje računa za dvije rujanske utakmice reprezentacije - prijateljski ogled protiv Portugala i susret Lige nacija protiv Španjolske, a u tom tjednu bit će održana i sjednica Izvršnog odbora HNS-a.

Naljutili ga ljudi iz Izvršnog odbora

A ono što je Daliću posebno zasmetalo bio je odnos nekih od ljudi iz Izvršnog odbora HNS-a koji su mu navodno spremali smjenu još tijekom reprezentativne turneje SAD-om, ali i činjenica da je predugo morao čekati da mu potvrde željene pomoćnike.

- Ne mogu podnijeti da ljudi koji dvaput u životu nisu šutnuli loptu odlučuju o mojoj sudbini. Ja sam neovisan i neopterećen, ali ne mogu dopustiti da se netko igra sa mnom i da me za dva mjeseca opet netko smjenjuje. Zahvaljujem HNS-u na šansi koju su mi dali. Ali rekao sam stvari koje mi smetaju. Hrvatskog izbornika mora se zaštititi kao instituciju, ne kao Zlatka Dalića. To je tvoj izbornik, štiti ga. Ako hoću da moj pomoćnik bude taj i taj, onda neka bude, a ne da se za to moram boriti mjesecima. Zbog SP-a nisam s time htio izlaziti van jer sam znao da ćemo napraviti nešto veliko, u suprotnom ne bih prešao preko toga - rekao je nakon Svjetskog prvenstva Dalić.

Ponude su sijevale sa svih strana

Sam je rekao i kako je već tijekom SP-a donio odluku, ali da ju je nakon sjajnog uspjeha i veličanstvenog dočeka u domovini, morao preispitati.

- Nakon razgovora s predsjednikom donijet ću konačnu odluku - rekao je prije desetak dana Dalić te već tada nagovijestio ostanak na najdražoj klupi:

- Imam ponuda jako puno, ali niti jedna ponuda mene neće pokolebati, niti jedna ponuda nije veća od Hrvatske ili hrvatske reprezentacije. Sigurno je da ja neću trčati za ponudama ili za novcem. Ovo je moj san, moja želja. Ovo je moj narod i moja država i to je ono što je najvažnije.

On odveo Hrvatsku do srebra, a Hrvatska njega u elitni vrh najboljih

Zlatko Dalić jedna je od najvećih trenerskih zvijezda Svjetskog prvenstva. S reprezentacijom kojoj su neki stručnjaci predviđali ispadanje već u skupini otišao je do finala i najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog sporta. I apsolutno zaslužio da ga Fifa uvrsti među kandidate za nagradu The Best u konkurenciji najboljih trenera svijeta.

Veličanstveno je to priznanje ne samo za Dalića, već i za hrvatski nogomet uopće i Šuker je postao svjestan da je ostanak izbornika jedini ispravan korak. Prema onome što je pričao, Dalić za Šukera nije ni bio upitan, no trebalo je saslušati srebrnog izbornika i udovoljiti njegovim zahtjevima, ma kakvi oni bili. Tako je, na sreću svih, i bilo i Dalić ima priliku nastaviti ovo nevjerojatno putovanje na klupi koju najviše voli i s igračima kojima će zauvijek biti zahvalan do neba...