Šuker tajnoviti peglač kartica, a najavio je da će biti volonter

Oštro ćemo se razračunati s anomalijama koje nagrizaju nogometno tkivo. Imat ćemo nultu toleranciju prema huliganstvu, namještanju utakmica i svim ostalim nepravilnostima. Posebice se ponosim jer sam ujedinio nogometnu Hrvatsku. Nadam se da ćemo vratiti vjeru u domaći nogomet, vjeru u suđenje i da ćemo vratiti navijače na stadione - govorio je Davor Šuker (52) nakon što je postao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza 2012. godine.

Naslijedio je Vlatka Markovića, s istim zaleđem, istim lobistima, istom ekipom. Korjenite promjene nitko nije očekivao.

- Bit ću predsjednik volonter - dodao je "vatreni" as.

Problem huliganstva nije riješen (iako je HNS tu pokazao veću odlučnost i volju nego država), vjera u suđenje nije vraćena, kao ni gledatelji na tribine. A bome nije ni ujedinio nogometnu Hrvatsku.

Volonterstvo? E, to već zadire u ono što brend najgorljivije čuva! Netransparentnost.

"Što tko ima znati koliko zarađuju ljudi u HNS-u, na što trošimo novac?! Pa ne uzimamo poreznim obveznicima ništa", otprilike je sukus Šukerova razmišljanja.

Pogrešno. Jer HNS je udruga građana, ne privatna tvrtka, a transparentno je poslovanje obveza.

Foto: Pixsell/kolaž

Ma, realno, zašto si šef uspješne organizacije ne bi isplatio bonus? Rade to i oni puno manje uspješnih tvrtki, pa i gubitaša. Zašto ne bi HNS nagradio svoje ljude za uspjeh u Rusiji? Osim aktivnih političara, koji zakonski ne smiju primati naknade. Zašto ne bi ljudi iza kulisa imali svoj udio zasluga za srebro? Pa nije li premije za srebro dobio i Livaković ili za Šukerovu igračku broncu 1998. Vasilj i Kozniku? Čija zasluga na terenu nije bila bila nikakva.

Ma na kraju, zašto ne bi i predsjednik na službenom putu trošio novac kompanije za troškove reprezentacije? Pa zato je valjda i poslan na put! Samo ih pokaži, reci. Ako ništa ne skrivaš...

Ali ne. Brend to tako ne radi. Iako to smatra normalnim, on će sakriti da su premije za srebro isplaćene članovima izvršnog odbora, pa će otkriće toga izazvati sumnje što li još prešućuju. On će sakriti kamo ide na službeni put, pa se neće znati pronalazi li strateškog partnera za gradnju stadiona, pomaže li nekom našem treneru da pronađe angažman ili se sunča.

Smijenjeni dopredsjednik HNS-a Ivan Brleković krajem 2014. izjavio je da je Šuker za jednog boravka u Americi na službenoj kartici saveza potrošio između 200.000 i 300.000 kuna. Šuker ga je tužio za klevetu, a Brleković je na zagrebačkom Općinskom kaznenom sudu izjavio kako mu je tu informaciju dala osoba iz računovodstva saveza, ali je nije htio imenovati.

Prije dvije godine RTL je tvrdio da je došao do potvrde kako je mjesečna plaća 'volontera' Šukera 55.000 kuna.

Damir Mišković, realan čovjek, koji je s Rijekom napravio uspješan posao, govoreći o promjenama u savezu istaknuo je transparentnost. Na nju je pozvao i Marijan Kustić. Ali šteka, jako šteka...

- To je jedan od većih problema saveza. Dugo godina radilo se po jednom modelu netransparentnosti. Zapravo, sam sam bio svjedokom od '98. godine kako su udareni neki krivi temelji - govorio je Mario Stanić u kampanji Darija Šimića za predsjednika saveza.

Financijsko izvješće pokazuje da je 2016. godine prihod bio iznad 202 milijuna kuna, a rashod 195 milijuna. Na što se trošilo? Pa, recimo, na telefon, poštu, prijevoz... više od 38 milijuna kuna. Za intelektualne i osobne usluge gotovo 50 milijuna kuna. A preseljenjem iz Rusanove u hotel Hilton, trošak saveza za struju i vodu porastao je čak 14 puta: s 84.000 kuna na 1,2 milijuna kuna.

Za 2017. prihodi su bili 142,1 milijuna kuna, a rashodi 147,7 milijuna. Očekivano, tvrde u HNS-u, za godinu u kojoj nema velikog natjecanja.

Dok je Hrvatski nogometni savez u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. ostvario prihode u iznosu od 435.5 milijuna kuna, a rashode u iznosu od 371.6 milijuna kuna, te ostvario višak prihoda 63.8 milijuna kuna.

Prihodi su, razumljivo, porasli zbog velikog uspjeha u Rusiji. Je li razumljivo i da su rashodi porasli gotovo dvostruko u odnosu na 2016., kad je također Hrvatska bila na velikom natjecanju? Na što je toliko potrošeno? Koji su to, osim terena diljem Hrvatske, što je dijelom financirala i Uefa, bili izvanredni troškovi?

Zasad znamo samo za premije 'vitezovima' iz izvršnog odbora...