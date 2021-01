Čelo na čelu, div na divu i sukob koji još seže u doba kad su obojica igrala u Manchester Unitedu. Dva su se puta na utakmici četvrtfinala talijanskog Kupa između Intera i Milana (2-1) umalo potukli Ibrahimović i Lukaku, a sad je poznato i što je bio 'okidač' sukoba.

- Romelu je nazvao majku koja je bila negdje u Africi rekla mu da nešto povezano s voodoo ritualom poručuje da on mora ići u Chelsea - rekao je Farhad Moshiri iz Evertona, a Romelu ipak nije ostao u Chelseaju, već otišao put Uniteda.

Možda je to razlog za ne baš najbolje igre u dresu 'crvenih vragova'. A tamo je bio i spomenuti Zlatan koji mu je obećao 50 funti za svaki put kad dobro uštopa loptu. A kako je rekao Ibra, Lukaku nije prihvatio tu okladu. Znalo je 'zaiskriti' još u Unitedu, a podsjetimo, nakon teškog starta Romagnolija na Lukakua 'poludio' je igrač Intera te se postavio na kapetana Milana, a ne bi to bilo to da se u sve nije uključio Ibrahimović. Naslonili su 'čelo na čelo', uputili se par riječi koje vjerojatno nisu bili prijateljski nastrojene, a zatim je sudac Valeri obojici dao žuti karton kao bi smirio situaciju.

- Magarče, nazovi mamu i radite ona vaša voodoo sranja - bio je Ibrin 'okidač' na to je poludio Lukaku i poručio mu:

- Čekam te vani! Je*em tebe i tvoju ženu. Možemo malo i o tvojoj mami jer ona je ku*va! - rekao je inače mirni Lukaku.

Bilo kako bilo, na kraju je sretniji svakako mogao biti Lukaku jer je Ibra završio 'na hlađenju' nakon 13 minuta drugog poluvremena. Vođa Milana tako je ostavio momčad na cjedilu, a trener Pioli rekao je da im se Zlatan ispričao u svlačionici. Bilo kako bilo, Lukaku je zabio iz penala i pokrenuo preokret, a sve je odlučio Eriksen golom u osmoj minuti sudačke nadoknade.