Frcale su iskre na sve strane, glava je bila naslonjena na glavu, ali do fizičkog obračuna nije došlo! Dvojica bivših suigrača iz Manchester Uniteda sad su na suprotnim stranama Milana, a imali su što za reći jedan drugome. Romelu Lukaku u dresu Intera i Zlatan Ibrahimović u dresu Milana bili su glavni akteri predstave završnih minuta prvog poluvremena na San Siru!

Spomenuti klubovi susreli su se u četvrtfinalu talijanskog Kupa, a nakon teškog starta Romagnolija na Lukakua 'poludio' je igrač Intera te se postavio na kapetana Milana, a ne bi to bilo to da se u sve nije uključio Ibrahimović. Naslonili su 'čelo na čelo', uputili se par riječi koje vjerojatno nisu bili prijateljski nastrojene, a zatim je sudac Valeri obojici dao žuti karton kao bi smirio situaciju.

No, to nije bilo sve. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka u prvom dijelu, u kojem je Milan imao prednost (1-0) golom Ibrahimovića, sukob se nastavio i na putu do tunela. Pozvao je Zlatan Romelua da dođe bliže ako mu ima što poručiti, ali tenzije su smirili suigrači spomenutih nogometaša.

Neki korisnici društvenih mreža ističu kako je tu bilo spominjanja Lukakuove majke na što je nogometaš Intera 'poludio' pa mu dobacio 'je*em tebe i tvoju ženu'. Na kamerama je bilo evidentno kako je Šveđanin poručio Belgijcu da je 'čisto go*no' nakon čega je krenulo komešanje.

A nije dugo trebalo da Zlatan 'poludi' do kraja. Samo nakon 13 minuta nastavka zaradio je Zlatan drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Nakon toga ušao je i naš Ante Rebić, a dodatna kazna za Milan bila je ta što je Inter ubrzo izjednačio, a zabio je upravo Lukaku iz penala.