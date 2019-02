Sukob Kloppa i Kovača: Pa ostavio me ondje kao vola!

Jürgen Klopp prišao je Bayernovoj klupi kako bi pružio ruku Niki Kovaču, no Niko je najprije čestitao svima na svojoj klupi, pa tek onda obratio pažnju na kolegu. E, tad mu je Klopp odbrusio i maknuo ruku.

- Bio je to nesporazum. Htio sam mu dati ruku, a on me pustio da stojim ondje kao vol! Ispričao mi se da je htio prije razgovarati s Riberyjem koji je postao otac. Ali peti put, pa to više i nije tako uzbudljivo - našalio se Klopp, a Niko je pojasnio:

- U Njemačkoj se najprije čestita svojim igračima, ali u Engleskoj smo, a ovdje je običaj prvo dati ruku suparničkom treneru. Ispričao sam mu se i rekao da ćemo na uzvratu u Münchenu to napraviti kako se radi u Njemačkoj.

Tako su se treneri razišli na Anfieldu nakon 0-0 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Kovač je za uzvrat ostao bez Kimmicha (kartoni), Bayern je utakmicu završio bez udarca u okvir gola (Liverpool dva), Lewandowski je samo 34 puta taknuo loptu u 90 minuta. Poljski napadač u zadnjih 12 gostovanja u nokaut fazi Lige prvaka ima dva gola...

- Moramo u uzvratu igrati bolje - rekao je Lewa, a Kovač je dodao:

- Da uspijete u Liverpoolu, morate stvarno biti dobri. Ako svi ginu za druge, teško nam je zabiti gol. Ostvarili smo cilj, nismo izgubili, i sad idemo kod kuće završiti posao.

Statistika iz povijesti eurokupova kaže da nakon 0-0 u prvom susretu, domaćin uzvrata prođe u 65,4 posto slučajeva. A Bayern baš ne gubi kod kuće u Ligi prvaka...