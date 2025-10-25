Obavijesti

PORJEČKALI SE

Sukob trenera na Otoku. Trener Uniteda: Liverpool je prošlost, nije me briga što Slot govori

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Sukob trenera na Otoku. Trener Uniteda: Liverpool je prošlost, nije me briga što Slot govori
6
Foto: Phil Noble

Stvarno sam zadovoljan što momčad može igrati različite utakmice. Bila je to važna pobjeda, ali ja sam bio prvi koji je rekao da moramo bolje igrati s loptom - izjavio je Ruben Amorim uoči utakmice protiv Brightona

Prošlog vikenda u 8. kolu Premier lige Manchester United je pobijedio Liverpool 2-1. Harry Maguire je u 84. minuti zabio za pobjedu 'crvenih vragova', a mnogi misle kako je ta pobjeda važna za budućnost Rubena Amorima (40) na klupi Uniteda.

Nakon utakmice, trener Liverpoola Arne Slot (47) kritizirao je taktiku portugalskog kolege. Liverpool se nakon poraza nalazi na trećem mjestu na tablici s bodom zaostatka iza drugoplasiranog Manchester Cityja.

UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt v Liverpool
Foto: Kai Pfaffenbach

- Uvijek je teško igrati protiv momčadi koja se brani niskim blokom i igra uglavnom niske lopte. Još je teže kada gubite jedan gol nakon jedne minute, dok je jedan od naših igrača na podu - izjavio je Slot nakon susreta za britanski BBC.

- Da ste mi prije utakmice rekli da ćemo protiv niskog bloka, protiv toliko dugih lopti, stvoriti toliko prilika, ne bih očekivao da ćemo izgubiti. Ali jesmo. Imali smo dovoljno prilika da postignemo više od jednog gola, ali s druge strane opet smo primili dva, a jedan od ta dva je bio prekid - dodao je Slot.

Premier League - Liverpool v Manchester United
Foto: Phil Noble

Sljedeći protivnik Liverpoolu u devetom kolu je Brentford koji je 14. na tablici. Uoči te utakmice, nizozemski trener još jednom se osvrnuo na utakmicu prošlog kola i zadržao iste stavove.

- Glavna razlika između ove i prošle sezone su stilovi igre s kojima se suočavamo. Gledao sam koliko smo dugih lopti već morali obraniti - 178 u sedam utakmica, a onda je došao United i morali smo obraniti 59 dugih lopti. To je drugačije od prve polovice prošle sezone - rekao je.

FILE PHOTO: Premier League - Liverpool v Manchester United
Foto: Phil Noble

Manchester United pred domaćom publikom dočekuje Brighton, a na konferenciji za medije uoči utakmice Amorim se poručio da se fokusira na nadolazeće utakmice.

- Liverpool je prošlost, ne želim komentirati. To nije važno. Stvarno sam zadovoljan što momčad može igrati različite utakmice. Bila je to važna pobjeda, ali ja sam bio prvi koji je rekao da moramo bolje igrati s loptom. Nije me briga što Slot govori, što ljudi govore o našoj momčadi. Mogu procijeniti svoju momčad i potpuno mi je jasno da bismo trebali bolje igrati s loptom - rekao je trener 'crvenih vragova'. 

