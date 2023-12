Sumnjivi penal, Joškove suze i slavlje Argentine: Od poraza u polufinalu SP-a prošla je godina

Nakon veličanstvene pobjede protiv Brazila u raspucavanju penala u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru, ispred izabranika Zlatka Dalića bila je još jedna velika južnoamerička reprezentacija - velika Argentina predvođena Lionelom Messijem. Od samog je početka Argentina slovila za jednog od favorita prvenstva, a bio je i dojam da im se 'priprema teren', što se na kraju i dogodilo (3-0).

No, vratimo se godinu dana unazad, na utakmicu Hrvatske i Argentine gdje su 'gaučosi' bili bolji od 'vatrenih'. Utakmica je krenula oprezno s obje strane, a šok je uslijedio u 34. minuti kad se Julian Alvarez 'zakačio' za Dominika Livakovića i izborio penal kojeg je realizirao Lionel Messi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: LEE SMITH

- Nije bio penal, prije toga je trebao biti korner za nas. Nakon toga je sudio nepostojeći penal i to je prelomilo utakmicu jer smo do tada kontrolirali utakmicu, falilo nam je malo gore da budemo opasniji, ali nisu nam stvarali probleme do tog penala. Ali eto opet se sudio, onda je došao taj gol gdje su imali sreće s odbijanjem lopti. Bilo je teško poslije, to je to - prokomentirao je Luka Modrić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Samo pet minuta kasnije već je na semaforu bilo 2-0 kad je Alvarez zabio nakon kontre za veliku slavlje Argentinaca. Krenuo je Zlatko Dalić u drugom poluvremenu na sve ili ništa, ali to je rezultiralo samo još jednim golom u mreži Dominika Livakovića kad je Messi napravio gotovo sav posao i uposlio Alvareza koji je postavio konačnih 3-0 (2-0).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bilo je suza nakon utakmice, plakao je Joško Gvardiol kojeg je tješio Marko Livaja, plakali su hrvatski navijači diljem svijeta, ali i bili ponosni jer su 'vatreni' napravili veliku stvar...