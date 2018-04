Sumrak košarke u Trnskom, od iduće sezone Zagreb drugoligaš

Znate li što je zajedničko Josipu Sesaru, Dariju Šariću, Mariju Hezonji, Anti Tomiću, Marku Tomasu i Kruni Simonu? Naravno, Trnsko. KK Zagreb. Svi oni potekli su iz dvorane u koju je tamo krajem 70-ih ušao Pepsi Božić i krenuo raditi i graditi. Igrače i momčad. Trajala je ta lijepa košarkaška priča s dahom sportske romantike sve do nedavno, i godinama nakon što je Pepsi otišao. Uostalom, prije samo šest godina KK Zagreb bio je prvak Hrvatske, igrao u Euroligi, izgledao kao da je budućnost lijepa, svjetla, vesela... Danas? Zagreb je danas drugoligaš. Porazom od Hermes Analitice, uvjerljivim i očekivanim (95-69), Mravi iz Trnskog postali su Drugoligaški Mravi. Nažalost.

- Sve je sada došlo na naplatu... Strašno je što su neznalice napravile. Od kluba koji je nešto predstavljao u Jugoslaviji došli smo do toga da gubi 50 razlike. I to u nikad slabijoj ligi - očajavao je Pepsi Božić nakon što je Zagreb ove sezone izgubio od klupe Zadra 120-70.

Ironično, veliki pad kluba iz Trnskog počeo je u trenucima kad je bio na svom vrhuncu. U Euroligi. Bio je to prevelik zalogaj za klub koji je zamišljen kao kvartovski, obiteljski. Uložen je velik novac, dovođeni skupi igrači, a to je Zagreb bacilo u teške financijske dubioze. Iz njih se do danas nije izvukao, pa je preostalo jedino sastaviti momčad od tinejdžera i dati je u ruke treneru početniku, Nikoli Garmi. A ta je priča završila, ako se pita košarkaške romantike, tragično. Ispadanjem Zagreba u drugu ligu, u kojoj će dogodine igrati protiv Bosca, Istraunija, Šanac Karlovca, Podravca, Borova...

- Razmišljao sam i o povratku u klub, ali moram prvo vidjeti ima li snage, ne želim rasprodavati svoj ugled. I mrzim gubiti... U glavi mi se roje ideje, no vidjet ćemo. Previše je uloženo u ovaj klub da to ovako završi, ipak sam mu dao 30 godina života - tuguje Pepsi Božić.

Nažalost, priča je tako tipično hrvatska. Poletiš, zaletiš se, izađeš iz realnih okvira i - tresneš o pod. Nije KK Zagreb prvi, sigurno nije ni posljednji, ali znate kako kažu... Nije važno hoćeš li pasti, važno je da znaš ustati. Ajmo, Mravi, resetirajte se...