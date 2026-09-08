Sunderland srušio Jakirovićev Hull i izborio osminu finala, uskoro ga čeka i Dinamo

Hull City kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović u 3. kolu engleskog EFL Kupa poražen je od Sunderlanda s minimalnih 1-0. 'Tigrovi' su tako ostali bez plasmana u osminu finala te su ispali iz Kupa.

Jedini gol na susretu zabio je Chemsdine Talbi u 71. minuti susreta. Asistirao mu je Thomas Meunier, a Talbi je dohvatio loptu, pretrčao pola terena i lobom zatresao mrežu Jakirovićeve momčadi.

Ovo je prvi poraz Hull Cityja u zadnjih pet susreta, a još imaju tri pobjede i jedan remi. 'Tigrovi' su slavili protiv Manchester Uniteda, Stokea, Conventtry, a remizirali su protiv Aston Ville.

Foto: Lee Smith

S druge strane, Sunderland osim EFL Kupa čeka i nastup u Europa ligi gdje mu je protivnik Dinamo. Zagrebački klub dolazi na gostovanje u Englesku 5. studenog.

