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PORAZ U KUPU

Sunderland srušio Jakirovićev Hull i izborio osminu finala, uskoro ga čeka i Dinamo

Piše Issa Kralj,
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Sunderland srušio Jakirovićev Hull i izborio osminu finala, uskoro ga čeka i Dinamo
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Foto: Lee Smith
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Jedini gol na susretu zabio je Chemsdine Talbi u 71. minuti susreta., a 'tigrovi' su ostali bez plasmana u osminu finala

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Hull City kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović u 3. kolu engleskog EFL Kupa poražen je od Sunderlanda s minimalnih 1-0. 'Tigrovi' su tako ostali bez plasmana u osminu finala te su ispali iz Kupa. 

Jedini gol na susretu zabio je Chemsdine Talbi u 71. minuti susreta. Asistirao mu je Thomas Meunier, a Talbi je dohvatio loptu, pretrčao pola terena i lobom zatresao mrežu Jakirovićeve momčadi. 

Ovo je prvi poraz Hull Cityja u zadnjih pet susreta, a još imaju tri pobjede i jedan remi. 'Tigrovi' su slavili protiv Manchester Uniteda, Stokea, Conventtry, a remizirali su protiv Aston Ville. 

Carabao Cup - Third round - Sunderland v Hull City
Foto: Lee Smith

S druge strane, Sunderland osim EFL Kupa čeka i nastup u Europa ligi gdje mu je protivnik Dinamo. Zagrebački klub dolazi na gostovanje u Englesku 5. studenog. 
 

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