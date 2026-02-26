Obavijesti

Super Mario dostigao Luku, iza sebe ostavio Dudua i Oršu... Evo koje je rekorde Pašalić oborio

Piše Mato Galić,
Super Mario dostigao Luku, iza sebe ostavio Dudua i Oršu... Evo koje je rekorde Pašalić oborio
Hrvat je s najviše nastupa i golova u Serie A, u LP-u ima golova koliko i Luka, Pršo i Perišić, a Costacurta ga uspoređuje s Baresijem

Mario Pašalić (31) odigrao je u srijedu jednu od najboljih utakmica u dresu Atalante. Hrvat je već postao legenda u Bergamu, u klub je stigao 2018. na posudbu iz Chelseaja i od tada nije napuštao sjever Italije. Njegova momčad našla se u teškoj situaciji prije uzvratnog dvoboja play-offa Lige prvaka.

