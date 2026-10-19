SUPER MARIO Šoštarić ispisao povijest mađarskog Szegeda! Ovo još nikome nije uspjelo...

Hrvatski rukometni reprezentativac Mario Šoštarić ispisao je povijest u dresu mađarskog Szegeda i postao prvi igrač koji je zabio više od 600 golova u Ligi prvaka.

Desno krilo hrvatske reprezentacije i senior mađarskog Szegeda u porazu od portugalskog Sportinga (34-28) u sklopu 4. kola rukometne Lige prvaka došao je do nevjerojatne brojke nakon što je sedam puta zatresao protivničku mrežu. Šoštarić je za mađarski klub zabio čak 605 golova što nije nikome pošlo za rukom. Hrvatski reprezentativac, inače rođen u Sloveniji, već je deset godina u Szegedu gdje je stigao 2016. iz slovenskog Gorenja Velenja.

U ovih deset godina, Šoštarić je postao legenda mađarskog kluba, a koliko je njegov uspjeh velik govori i činjenica da na vječnoj ljestvici strijelaca Szegeda u Ligi prvaka ima više od stotinu golova prednosti ispred Bencea Bánhidija koji je zabio 499 golova.

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- Sretan sam i ponosan što sam postigao toliko golova, ali ništa od toga ne bi bilo moguće bez pomoći mojih suigrača. Zato sam im iznimno zahvalan. Ovo mi je već jedanaesta sezona u Szegedu, a imam osjećaj kao da sam tek jučer kao mladi igrač stigao iz Velenja - rekao je Šoštarić nakon utakmice i nastavio:

- Odmah sam osjetio da sam pronašao svoj dom, iako nisam očekivao da ću ovdje ostati toliko dugo. Što sam više vremena provodio u klubu, to sam više osjećao da su grad, klub i ljudi postali dio mene - izjavio je za mađarski Nemzeti Sport.

Szeged u sljedećem susretu Lige prvaka čeka teški sraz protiv danskog GOG-a pred domaćom publikom ( četvrtak, 22. listopada). Šoštarić je najavio i taj susret.

- Ova je utakmica naše ovosezonsko finale Lige prvaka. Želimo li nastaviti natjecanje, moramo odigrati na najvišoj mogućoj razini. Danci su nas prošle sezone pobijedili u našoj dvorani, no vjerujem da će pred ispunjenim tribinama sada priča biti drugačija. Moramo stvoriti atmosferu koja će biti neugodna za goste. Borit ćemo se za ta dva boda do samog kraja - zaključio je.