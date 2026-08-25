Obavijesti

Sport

Komentari 0
HULL NE STAJE

'Super-Sergej' jaše dalje. Nakon rušenja Uniteda prošao u Kupu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
'Super-Sergej' jaše dalje. Nakon rušenja Uniteda prošao u Kupu
Foto: Lee Smith/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jakirovićev Hull opet oduševljava! Nakon Uniteda pao i Stoke u ludoj drami penala, a tigrovi su prošli u 3. kolo EFL Kupa

Admiral

Sergej Jakirović i Hull City nastavili su odličan početak sezone. Nakon što su u prvom kolu Premier lige priredili iznenađenje pobjedom protiv Manchester Uniteda, "tigrovi" su u utorak izborili i plasman u treće kolo EFL Kupa.

Hull je na gostovanju kod Stoke Cityja, člana Championshipa, odigrao 2-2 nakon 90 minuta, a pitanje prolaska riješio je tek u raspucavanju jedanaesteraca. Momčad hrvatskog trenera slavila je s ukupnih 5-4. Stoke je poveo u 39. minuti preko Roberta Boženika, no domaćini nisu dugo uživali u prednosti. Samo šest minuta kasnije Kieran Dowell zabio je za izjednačenje.

Premier League - Hull City v Manchester United
Foto: Lee Smith/REUTERS

U nastavku više nije bilo golova, a kako u EFL Kupu nema produžetaka, osim u polufinalu i finalu, pobjednika je odlučilo raspucavanje. Prvi su na bijelu točku stali igrači Stokea. Sorba Thomas bio je precizan, a na drugoj strani Hidemasa Morita također je bez problema realizirao svoj pokušaj.

U drugoj seriji Sam Gallagher pogodio je unatoč tome što je Dillon Phillips dirao loptu, dok je Paddy McNair potom bio siguran za Hull. Bosun Lawal zatim je nesigurnim udarcem ipak pogodio za novu prednost domaćina, a Elliot Stroud vratio je rezultat na 3-3.

U četvrtoj seriji stigao je i prvi promašaj. George Hirst pucao je prizemno, ali Phillips je pročitao njegovu namjeru i obranio udarac. Liam Millar potom je pogodio za 4-3 Hulla.

Djibril Soumare bio je precizan u petoj seriji i poravnao na 4-4, no Hull je nakon toga dobio priliku zaključiti raspucavanje. Mohamed Belloumi preuzeo je odgovornost i pogodio za konačno slavlje gostiju. Jakirović tako nastavlja vrlo zanimljiv početak mandata na klupi Hulla. Nakon velikog trijumfa protiv Manchester Uniteda, hrvatski trener već je dodao još jedan prolaz, ovoga puta u kupu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a Joško Gvardiol posebno je oduševio izborom limenog ljubimca prošlog vikenda
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav, a ona u vrućim ljetnim danima uživa s obitelji na odmoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026