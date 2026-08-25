'Super-Sergej' jaše dalje. Nakon rušenja Uniteda prošao u Kupu

Sergej Jakirović i Hull City nastavili su odličan početak sezone. Nakon što su u prvom kolu Premier lige priredili iznenađenje pobjedom protiv Manchester Uniteda, "tigrovi" su u utorak izborili i plasman u treće kolo EFL Kupa.

Hull je na gostovanju kod Stoke Cityja, člana Championshipa, odigrao 2-2 nakon 90 minuta, a pitanje prolaska riješio je tek u raspucavanju jedanaesteraca. Momčad hrvatskog trenera slavila je s ukupnih 5-4. Stoke je poveo u 39. minuti preko Roberta Boženika, no domaćini nisu dugo uživali u prednosti. Samo šest minuta kasnije Kieran Dowell zabio je za izjednačenje.

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U nastavku više nije bilo golova, a kako u EFL Kupu nema produžetaka, osim u polufinalu i finalu, pobjednika je odlučilo raspucavanje. Prvi su na bijelu točku stali igrači Stokea. Sorba Thomas bio je precizan, a na drugoj strani Hidemasa Morita također je bez problema realizirao svoj pokušaj.

U drugoj seriji Sam Gallagher pogodio je unatoč tome što je Dillon Phillips dirao loptu, dok je Paddy McNair potom bio siguran za Hull. Bosun Lawal zatim je nesigurnim udarcem ipak pogodio za novu prednost domaćina, a Elliot Stroud vratio je rezultat na 3-3.

U četvrtoj seriji stigao je i prvi promašaj. George Hirst pucao je prizemno, ali Phillips je pročitao njegovu namjeru i obranio udarac. Liam Millar potom je pogodio za 4-3 Hulla.

Djibril Soumare bio je precizan u petoj seriji i poravnao na 4-4, no Hull je nakon toga dobio priliku zaključiti raspucavanje. Mohamed Belloumi preuzeo je odgovornost i pogodio za konačno slavlje gostiju. Jakirović tako nastavlja vrlo zanimljiv početak mandata na klupi Hulla. Nakon velikog trijumfa protiv Manchester Uniteda, hrvatski trener već je dodao još jedan prolaz, ovoga puta u kupu.