<p>Tako blizu, a tako daleko. I to po treći put. <strong>Dinamovi juniori</strong> opet su ostali kratki, ni ove sezone neće vidjeti polufinale Lige prvaka. A tako je dobro krenulo. Poveli su već u 16. minuti golom Bernarda Karrice, a nakon toga raspad sistema. Agresivnost i kombinatorika su nestali, pojavile su se pogreške koje su igrači Benfice redom iskorištavali i zasluženo s 3-1 prošli u polufinale. </p><p><strong>Pogledajte video: Zagrijavanje Dinamovih juniora</strong></p><p>- Čestitam Benfici na pobjedi i prolasku. Čestitke mojim igračima na ovome što su napravili u Europi. Super smo ušli u prvih 25 minuta, zabili gol, ali onda smo počeli izmišljati neke stvari koje Benfica ne oprašta. Imali smo višak dodira. Naše greške, taj aut. Primimo taj prvi gol. Te neke greške su oni iskoristili. Drugo poluvrijeme su uzeli sve u svoje ruke. Držali su pas igru, čekali su svoju priliku i iskoristili su je. Idemo dalje, idemo trenirati za ono što nas čeka, a to je prvenstvo - rekao je trener Dinamovih juniora <strong>Goce Sedloski. </strong></p><p>Modri su danas u Nyonu jednostavno bili nadigrani. Benfica nije bez razloga došla do tu. Protutnjali su skupinom s pet pobjeda i porazom, a onda u osmini finala razbili Liverpool 5-1. Bilo je jasno da Zagrepčane čeka teška prepreka, ali na kraju i nesavladiva.</p><p>Dinamu je ovo bio drugi uzastopni nastup u četvrtfinalu juniorske Lige prvaka i drugi poraz. Lani su izgubili od Chelseaja nakon izvođenja jedanaesteraca. Zagrepčani su u Londonu vodili sa 2-0, ali Chelsea je u zadnjih 14 minuta izjednačio i potom slavio boljim izvođenjem jedanaesteraca.</p><p>Korak do četvrtfinala Dinamo je prvi put bio 2016. godine kada je u osmini finala pobijedio Anderlecht u Bruxellesu sa 2-0, ali naknadnom je odlukom "za zelenim stolom", zbog nastupa igrača s viškom žutih kartona, ipak dalje prošla belgijska momčad.</p><p>"Modre" je prvi put zaustavila administrativna pogreška, drugi put jedanaesterci, a niti "treća sreća" nije bila sretna. Benfica je bila bolja i zasluženo je slavila.</p>