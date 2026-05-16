Super uspjeh hrvatskih šahista! Branko Vujaković uzeo broncu

Hrvatska šahovska reprezentacija gluhih okončala je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, koje se od 7. do 13. svibnja održavalo u španjolskom gradu Roquetas de Mar. Na natjecanju koje je okupilo predstavnike iz 30 država s pet kontinenata, hrvatski šahisti ponovno su potvrdili svoju kvalitetu i pripadnost svjetskom vrhu, ostvarivši niz zapaženih rezultata u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. Najveći pojedinačni uspjeh pripao je iskusnom međunarodnom majstoru Branku Vujakoviću, koji je osvojio brončanu medalju u disciplini ubrzanog (rapid) šaha.

Vujakovićev put do postolja

U iznimno jakoj konkurenciji od 82 igrača iz cijelog svijeta, Branko Vujaković pokazao je mirnoću i majstorstvo. Natjecanje je završio na izvrsnom trećem mjestu, skupivši šest bodova, što mu je osiguralo mjesto na pobjedničkom postolju. Ispred njega su se plasirali samo velemajstor Yehuda Gruenfeld iz Izraela, koji je uzeo zlato, te Sultan Kozhakhmetov iz Kazahstana sa srebrom.

Ovaj uspjeh još je jedan dokaz dugovječnosti i kvalitete 77-godišnjeg Vujakovića, međunarodnog majstora koji je tijekom karijere dosegnuo zavidan ELO rejting od 2400 bodova i desetljećima predstavlja stup hrvatskog šaha za gluhe. Njegova bronca s ovog prvenstva pridružuje se bogatoj kolekciji medalja koje je Hrvatska osvojila na najvećim natjecanjima. Vujakovićev nastup u blitzu također je bio solidan, gdje je s pet bodova zauzeo 22. mjesto.

Snažan ekipni nastup Hrvatske

Iako je Vujakovićeva medalja obilježila prvenstvo, cijela muška reprezentacija, koja je u Španjolsku stigla s titulom aktualnog svjetskog i olimpijskog prvaka, pokazala je zavidnu razinu igre. U ekipnom dijelu natjecanja, Hrvatska je u rapidu osvojila četvrto mjesto među 13 reprezentacija, a isti je plasman ponovila i u blitz konkurenciji. U klasičnom šahu, koji se smatra najprestižnijom disciplinom, hrvatski su šahisti zauzeli peto mjesto u konkurenciji 14 najboljih svjetskih ekipa.

Prvenstvo su završili s osam meč-bodova i prosječnim ELO rejtingom ekipe od 2068 bodova. Uz Vujakovića, za reprezentaciju su nastupili i FIDE majstor Bogdan Božinović, Kristijan Bogić i Toni Vujčić. Posebno se istaknuo Božinović u blitzu, gdje je osvojio sjajno sedmo mjesto sa 6,5 bodova. Ostali naši predstavnici također su ostvarili dobre rezultate: u rapidu je Božinović bio 29. (četiri boda), Bogić 31. (četiri boda), a Vujčić 36. (3,5 boda).

Zapažen rezultat Ane Vuljanić

Jedina hrvatska predstavnica u ženskoj konkurenciji, Ana Vuljanić, također je ostvarila zapažen nastup i bila vrlo blizu medalje. U rapid šahu osvojila je odlično četvrto mjesto s pet osvojenih bodova, dok je u natjecanju u blitzu završila na osmom mjestu s 5,5 bodova, potvrdivši tako da pripada samom vrhu svjetskog ženskog šaha za gluhe. Reprezentaciju je na prvenstvu uspješno vodio izbornik Marijo Lušić, uz podršku trenera Ognjena Cvitana.

Elitno natjecanje u organizaciji ICCD-a

Svjetsko prvenstvo u šahu za gluhe najvažnije je svjetsko natjecanje za gluhe šahiste, a organizira ga Međunarodni odbor za šah gluhih (ICCD), krovna organizacija koja djeluje od 1949. godine i službeno je priznata od strane Svjetske šahovske federacije (Fide). Ovogodišnje izdanje u Roquetas de Maru ponudilo je natjecanja u tri discipline: klasičnom, rapid i blitz šahu, okupljajući elitu ovog sporta. ICCD je tijekom godina postao središnje mjesto za razvoj i promociju šaha za gluhe, organizirajući redovite svjetske i kontinentalne turnire koji osiguravaju visoke standarde natjecanja i inkluzivnost.

*uz korištenje AI-ja