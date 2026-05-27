Superfinale najvećeg sportskog kviza u zemlji Super Top ili Flop

Prvi nacionalni sportski kviz "Super Top ili Flop", projekt koji na jedinstven način spaja sportsko znanje, natjecateljski duh i zabavu, uspješno je zaključio veliki kvalifikacijski ciklus diljem Hrvatske. Tijekom proteklih tjedana kvizaška karavana obišla je osam hrvatskih gradova, Dubrovnik, Osijek, Pulu, Rijeku, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb gdje su se stotine natjecatelja borile za mjesto među najboljima i priliku za osvajanje dosad najveće nagrade u povijesti domaćih kvizaških natjecanja ovog tipa.

Najuspješnijih pet ekipa iz svakog grada, njih ukupno 40, izborilo je plasman na superfinale koje će se održati u nedjelju, 31. svibnja u zagrebačkom hotelu Westin. Ondje ih očekuje borba za impresivnu glavnu nagradu od čak 30.000 eura, što ovaj projekt već u prvoj sezoni svrstava među najveće i najambicioznije kvizaške formate u regiji.

Kvalifikacije su otvorene u Dubrovniku, gdje se od samog početka moglo naslutiti kako “Super Top ili Flop” neće biti tek još jedan klasični pub kviz. U natjecanju su sudjelovala i brojna poznata imena iz hrvatskog sporta, među kojima legendarni vaterpolski trener Vjeko Kobešćak, vaterpolist Toni Popadić te malonogometni reprezentativac Marko Kuraja. Njihovo sudjelovanje dodatno je podiglo interes publike i potvrdilo kako je riječ o projektu koji okuplja sportsku i kvizašku zajednicu na potpuno nov način.

Zaštitno lice i voditelj kviza je Joško Lokas, jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica domaće kvizaške scene, koji nije skrivao zadovoljstvo atmosferom i odazivom natjecatelja tijekom cijelog kvalifikacijskog ciklusa.

- Osim sjajnog znanja, ekipe su donijele i odličnu energiju, puno zabave i zanimljiva poznanstva. Upravo to nam je bio cilj — stvoriti zajednicu sportskih entuzijasta koji će kroz kviz razmjenjivati znanje, ideje i zajedničku strast prema sportu. U svakom gradu osjetila se fantastična atmosfera i vjerujem da smo stvorili nešto što ima veliku budućnost - rekao je Lokas.

Osim velikog broja zaljubljenika u sport i kvizove, kvalifikacije su obilježila i brojna poznata lica iz javnog života, televizije i sporta. Posebnu pažnju privukao je susret Joška Lokasa i lovca iz Potjere Mladen Vukorepa, ovoga puta u nešto drugačijim ulogama. Dok je Lokas vodio program, Vukorepa je u Slavonskom Brodu nastupio kao član ekipe "Tak Svejedno".

Iako je publici poznat kao jedan od najtežih protivnika u televizijskim kvizovima, Vukorepa je pokazao kako se jednako dobro snalazi i u natjecateljskoj ulozi. Njegova ekipa demonstrirala je impresivno znanje i sigurnu igru te osvojila prvo mjesto, čime je izborila plasman u veliko zagrebačko finale. Nakon pobjede Vukorepa je u svom prepoznatljivom stilu komentirao nastup:

- Pitanja su bila prelaka, šalim se, naravno. Mislim da je sve bilo odlično organizirano, pitanja su bila kvalitetna, nas je pogodilo i sretni smo zbog prvog mjesta. Atmosfera je bila ugodna, sve je teklo glatko i nije bilo spornih trenutaka. Sve pohvale organizatorima.

Dodao je i kako se već sada veseli sljedećem izdanju kviza, ali da je trenutačno sav fokus usmjeren prema superfinalu i borbi za glavnu nagradu.

Posebno zanimljivo bilo je i u Zadru, gdje je među natjecateljima bio i lovac iz Superpotjere Sven Marcelić. Njegova ekipa simboličnog naziva “Fali gluplji joker” također je osvojila prvo mjesto i osigurala plasman među 40 najboljih. Marcelić je nakon pobjede poručio kako u Zagreb dolazi po konačnu pobjedu, ali i s jasnim ciljem da pobijedi kolegu Mladena Vukorepu.

Natjecateljsku atmosferu dodatno su podigli i bivši hrvatski košarkaški reprezentativci Marko Popović, Marko Banić i Tomislav Ružić, koji su dolaskom dali dodatnu težinu cijelom projektu te podržali ideju spajanja sporta i kvizaške kulture. Organizatori ističu kako je "Super Top ili Flop" već u prvoj sezoni pokazao da postoji velika publika za ovakav format, spoj natjecanja, sportske kulture, zabave i druženja. Upravo zbog toga očekivanja od završnog spektakla u Zagrebu iznimno su velika.

Govoreći o onome što publiku očekuje u finalu, Joško Lokas naglasio je kako će završnica ponuditi vrhunsko natjecanje i neizvjesnost do posljednjeg pitanja.

- Imamo ozbiljne kandidate za Super Finale u Zagrebu i vjerujem da nas očekuje spektakularna završnica. Kroz kvalifikacije smo vidjeli iznimno visoku razinu znanja, ali i snažan natjecateljski duh koji ovaj kviz čini posebnim. U Zagrebu nas sigurno čeka velika borba za titulu najvećih sportskih znalaca u Hrvatskoj - poručio je Lokas.

Projekt je realiziran u partnerstvu sa SuperSportom, koji osigurava nagradni fond za natjecatelje. Član Uprave SuperSporta Goran Đurić istaknuo je zadovoljstvo suradnjom i odazivom natjecatelja:

- Sa zadovoljstvom mogu reći da se SuperSport priključio ovom projektu kako bismo zajedno pronašli najbolje poznavatelje sporta, opće i popularne kulture u Hrvatskoj.

Veliko Super Finale tako će zadnji dan svibnja okupiti najbolje ekipe iz cijele Hrvatske, a s obzirom na atmosferu viđenu tijekom kvalifikacija, organizatori očekuju pravi kvizaški spektakl. Jedno je sigurno, konkurencija će biti žestoka, znanje na visokoj razini, a borba za 30.000 eura i titulu najboljih sportskih znalaca Hrvatske potpuno neizvjesna do samoga kraja.