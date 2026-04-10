Superračunalo: Hajduk će nakon 16 godina imati europsku jesen. Evo što se sve mora dogoditi...

Hajduk ove sezone zaista igra toplo-hladno. Otkako je Dinamo pobjegao na 10 bodova prednosti, momčad Gonzala Garcije igra dominantno i niže pobjede. Žalit će navijači "bijelih" što se igrači ranije nisu trgnuli, ali o problemima unutar Hajduka i oko njega već je pisano dosta toga. Kako sada stoje stvari, Hajduk će završiti na drugom mjestu i žarko mora navijati za Dinamo da osvoji Kup protiv Rijeke. Zašto? Zato jer bi u tom slučaju krenuo u kvalifikacije Europske lige, a superračunalo mu predviđa nešto što se u Splitu nije dogodilo 16 godina.

Prognoze su sljedeće. Ako Dinamo osvoji Kup, Hajduk ide u prvo pretkolo Europske lige. Ako dođe do doigravanja za Europsku ligu, dakle prođe prvo, drugo i treće pretkolo, imat će garantiranu skupinu Konferencijske lige. Ako ispadne prije, seli u jedno od pretkola Konferencijske lige, ovisno kada ispadne. Na primjer, ako ispadne u prvom pretkolu Europske lige ide u drugo pretkolo Konferencijske i tako dalje. U toj svoj mreži isplivala je računica superračunala koje je prognozira da će Hajduk, na ovaj ili onaj način, završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Kao što smo napisali u uvodu, to bi Hajduku bila prva grupna (sada ligaška) faza nekog europskog natjecanja u 16 godina. Zadnji put se tamo našao u sezoni 2010/11 kada je završio zadnji u skupini Europske lige, a igrao je protiv Zenita, Anderlechta i AEK-a. Naravno, ako Rijeka osvoji Kup, sve ovo pada u vodu.

Kako računalo prognozira, Hajduk ima velike šanse za ulazak u Konferencijsku ligu, a završio bi u petoj jakosnoj skupini (od šest, koliko ih ima ukupno) te bi zasigurno igrao kvalitetne europske utakmice protiv atraktivnih protivnika. Podsjetimo, svaka momčad u Konferencijskoj ligi igra šest utakmica, tri kod kuće i tri u gostima, a onda najbolje 24 nastavljaju dalje.

Ipak, ovo je sve daleka budućnost. Prvo Hajduk treba potvrditi drugo mjesto, a zatim navijati da Dinamo osvoji Kup. Ako se to poklopi, ovaj scenarij morat će iznijeti Garcia i njegova momčad. Hajduk zadnjih nekoliko sezona ne stoji dobro u Europi, ali mu sada prognoze daju najveću šansu za ulazak u Konferencijsku ligu.