Superračunalo: Hajduku šanse za titulu strmoglavo pale, a Dinamo se odvojio. Evo analize

Jedan je podatak u brojkama sažeo tjedan iz snova za navijače Dinama i tjedan iz noćne more za pristaše Hajduka. Stranica za naprednu nogometnu analitiku, Football Meets Data, objavila je redovitu analizu vjerojatnosti u domaćim prvenstvima, a rezultati nakon 19. kola HNL-a jasno pokazuju tko je najveći dobitnik, a tko tragičar proteklog vikenda.

Pokretanje videa... 02:08 Golovi na utakmici Osijek - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prema statističkom modelu koji koristi stranica, Dinamova uvjerljiva pobjeda od 3-0 u gostima kod Osijeka donijela mu je ogroman vjetar u leđa. Njegove šanse za osvajanje naslova prvaka porasle su za čak osam posto, čime su se "modri" dodatno učvrstili na vrhu ljestvice s četiri boda prednosti ispred drugoplasirane momčadi. Na njemu se vidi kako Dinamova plava linija, koja predstavlja vjerojatnost osvajanja titule, skače iznad 85 posto, dok se narančasta linija Hajduka strmoglavo spušta.

S druge strane, za Hajduk su vijesti poražavajuće. Domaći poraz od Istre 2-1 nije bio samo kiks, već, prema ovom modelu, udarac koji je ozbiljno uzdrmao njihove šampionske ambicije. Vjerojatnost da će Splićani na kraju sezone podići trofej pala je za sedam posto. Iako prvenstvo još nije ni blizu gotovo, ovakvi statistički pomaci pokazuju koliko je svaki bod, a posebno svaki kiks na domaćem terenu, presudan u borbi za vrh.

Najveće pozitivno iznenađenje kola, prema analizi, jest Istra 1961. Pobjedom na Poljudu pulska momčad nije samo uzela tri boda velikom rivalu, već je i skočila na pozicije koje vode u europska natjecanja. Njihove šanse za plasman među najbolje četiri ekipe porasle su za čak devet posto. Analiza također bilježi i manji pad Rijeke, čije su šanse za top četiri poziciju pale za pet posto nakon remija 2-2 sa Slaven Belupom, te minimalne promjene u borbi za ostanak, gdje je Gorica zabilježila blagi porast rizika od ispadanja.