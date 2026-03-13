Obavijesti

STRASBOURG VELIKI FAVORIT

Superračunalo ne vjeruje Rijeci. Evo kolika joj je šansa za prolaz

Piše Jakov Drobnjak,
Superračunalo ne vjeruje Rijeci. Evo kolika joj je šansa za prolaz
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka pokazala hrabrost protiv Strasbourga, ali superračunalo im daje jako malo šanse za prolaz! Igra je bila obećavajuća, Rijeka je bila hrabra te ima pravo sanjati čudo u Francuskoj

Rijeka nije uspjela izvesti čudo i srušiti moćni Strasbourg (poraz 2-1), ali je pokazala da nije zalutala u osminu finala Konferencijske lige. Najbolja momčad prve faze natjecanja nije imala lagan zadatak na Rujevici te je u nekoliko navrata strepila. Izvukli su Francuzi pobjedu od 2-1, ali s kako je Rijeka igrala, ima se još štošta za odraditi u Strasbourgu. Ipak, kalkulacije daju drugačiju sliku.

Prema računici superračunala, koju je izbacila stranica Football Meets data, Rijeka ima samo četiri posto šanse da u uzvratnokj utakmici pobijedi Strasbourg i plasira se u četvrtfinale. Manje šanse od Rijeke ima samo Celje (0,01 posto), koje je kod kuće izgubilo 4-0 od AEK-a, te turski Samsunspor koji je s 3-1 izgubio od Raya Vallecana 3-1 kod kuće.

Istina je da će Rijeka jako teško do četvrtine finala, pogotovo u Francuskoj, ali igra hrvatskog prvaka na Rujevici bila je hrabra i odlučna i budi kakav-taka optimizam. Ako u gol uđu neke šanse, Martin Zlomislić obrani sve, a Fruk odigra kao na Rujevuici, svašta je moguće. Jedan gol Rijeke upalit će alarme u Strasbourgu i ako Rijeka ostane čvrsta i koncentrirana može stvoriti velike probleme Francuzima, a možda izvesti i čudo.

