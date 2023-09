Supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca: 'Da nisam pobjegla, on bi me ubio...'

Denis Buntić bio je dugogodišnji hrvatski rukometni reprezentativac i uvijek provjereno rješenje na desnom vanjskom. S Hrvatskom je osvojio tri srebra i dvije bronce na velikim natjecanjima, a umirovio se prije nekoliko godina. Ovaj put je njegovo ime isplivalo u javnost zbog ozbiljnih optužbi.

Kako su pisali bh. mediji, Buntić je u petak uhićen u Ljubuškom zbog fizičkog nasilja prema supruzi, a policija je navodno u njegovoj kući pronašla veliku količinu oružja, automatske puške, zolje i streljivo. Kako pišu tamošnji mediji, bivši rukometaš je u subotu pušten na slobodu, a njegova supruga Klara je za Bljesak.info ispričala potresnu ispovijest ovog slučaja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola - rekla je Klara Buntić pa nastavila:

- Da je bilo koji sud bio Livno, Mostar, Široki Brijeg...to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tvrdi kako nasilje traje posljednjih pet godina.

- On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge, to je neprepoznatljiv čovjek.

O svemu se oglasilo Tužiteljstvo Županije Zapadnohercegovačke

- Prijedlog za pritvor je podnesen zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke i opasnosti da će ponoviti kaznena djela.