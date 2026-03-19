ZA SADA NESLUŽBENO

Šuška se po ulicama Osijeka: U klub se vraća Davor Šuker?!

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nedavni dolazak Davora Šukera na Opus Arenu pokrenuo je glasine. Navijačka stranica piše kako se šuška o mogućem dolasku Davora Šukera u klub

Admiral

Nogometni klub Osijek prolazi kroz turbulentno razdoblje, vjerojatno najteže u novijoj povijesti, no smjena na vrhu i dolazak nove, mlade predsjednice moglo bi pokrenuti preokret. Nakon mjeseci rezultatske i upravljačke krize koja je klub dovela na začelje prvenstvene ljestvice, vlasnik Lőrinc Mészáros odlučio je povući radikalan potez. Bivši predsjednik Ferenc Szakály i direktor Vladimir Čohar sporazumno su napustili klub, a na njihova mjesta stigle su dvije žene, što je označilo početak nove ere za osječkog prvoligaša. Uz to, u Osijeku se počelo šuškati o povratnu legende.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Proslava 79. rođendana kluba početkom ožujka dodatno je rasplamsala maštu navijača. U loži Opus Arene, nakon dugo vremena, pojavio se Davor Šuker, što je odmah pokrenulo lavinu spekulacija o njegovom mogućem povratku u klub u kojem je ponikao. Iako se glasine o njegovom angažmanu tijekom ljetne rekonstrukcije kluba šire, zasad nema nikakve službene potvrde. Šuker trenutno živi u Sjedinjenim Američkim Državama i fokusiran je na promociju Svjetskog prvenstva 2026. godine. 

"Sve se glasnije špekulira o tome da bi tijekom ljetne rekonstrukcije u klubu jednu od pozicija trebao dobiti i Davor Šuker. Ova informacija još nije službena, ali Šukerovo nedavno pojavljivanje u loži Opus Arene definitivno ide u prilog ovoj tezi", objava je na Facebook stranici 'Bijelo-plava birtija' te ju nitko nije potvrdio.

Klub je 20. veljače službeno potvrdio da na čelo dolazi 29-godišnja Mađarica Alexandra Végh, dok je poziciju direktorice preuzela Valentina Koprivnjak, dugogodišnja članica uprave koja je u klubu još od 2003. godine. Ovaj potez, ima za cilj učiniti poslovanje učinkovitijim, osigurati dugoročnu stabilnost i povećati konkurentnost. Navodno bi na ljeto klub trebala napustiti baš Valentina Koprivnjak, a nova predsjednica, očito, ima velike ambicije za novu upravu kluba. Ako se zaista ispostavi da ima za cilj dovesti Šukera, mogla bi to biti posebna priča ovog ljeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

