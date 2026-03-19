Šuška se po ulicama Osijeka: U klub se vraća Davor Šuker?!

Nogometni klub Osijek prolazi kroz turbulentno razdoblje, vjerojatno najteže u novijoj povijesti, no smjena na vrhu i dolazak nove, mlade predsjednice moglo bi pokrenuti preokret. Nakon mjeseci rezultatske i upravljačke krize koja je klub dovela na začelje prvenstvene ljestvice, vlasnik Lőrinc Mészáros odlučio je povući radikalan potez. Bivši predsjednik Ferenc Szakály i direktor Vladimir Čohar sporazumno su napustili klub, a na njihova mjesta stigle su dvije žene, što je označilo početak nove ere za osječkog prvoligaša. Uz to, u Osijeku se počelo šuškati o povratnu legende.

Proslava 79. rođendana kluba početkom ožujka dodatno je rasplamsala maštu navijača. U loži Opus Arene, nakon dugo vremena, pojavio se Davor Šuker, što je odmah pokrenulo lavinu spekulacija o njegovom mogućem povratku u klub u kojem je ponikao. Iako se glasine o njegovom angažmanu tijekom ljetne rekonstrukcije kluba šire, zasad nema nikakve službene potvrde. Šuker trenutno živi u Sjedinjenim Američkim Državama i fokusiran je na promociju Svjetskog prvenstva 2026. godine.

"Sve se glasnije špekulira o tome da bi tijekom ljetne rekonstrukcije u klubu jednu od pozicija trebao dobiti i Davor Šuker. Ova informacija još nije službena, ali Šukerovo nedavno pojavljivanje u loži Opus Arene definitivno ide u prilog ovoj tezi", objava je na Facebook stranici 'Bijelo-plava birtija' te ju nitko nije potvrdio.

Klub je 20. veljače službeno potvrdio da na čelo dolazi 29-godišnja Mađarica Alexandra Végh, dok je poziciju direktorice preuzela Valentina Koprivnjak, dugogodišnja članica uprave koja je u klubu još od 2003. godine. Ovaj potez, ima za cilj učiniti poslovanje učinkovitijim, osigurati dugoročnu stabilnost i povećati konkurentnost. Navodno bi na ljeto klub trebala napustiti baš Valentina Koprivnjak, a nova predsjednica, očito, ima velike ambicije za novu upravu kluba. Ako se zaista ispostavi da ima za cilj dovesti Šukera, mogla bi to biti posebna priča ovog ljeta.