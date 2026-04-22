FOTO: TILDE SYAH Šuškalo se da joj dečko spava sa zvijezdom platforme za odrasle. Objavom ušutkala sve tračeve

Brennan Johnson igrač je Crystal Palacea, a dugo se nagađalo o tome da se zabavlja s Lily Phillips, koja je poznata po tome što je spavala s 101 muškarcem u danu. Ipak, zaručnica mu Tilde Syah demantirala je glasine