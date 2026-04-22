Šuškalo se da joj dečko spava sa zvijezdom platforme za odrasle. Objavom ušutkala sve tračeve

Brennan Johnson igrač je Crystal Palacea, a dugo se nagađalo o tome da se zabavlja s Lily Phillips, koja je poznata po tome što je spavala s 101 muškarcem u danu. Ipak, zaručnica mu Tilde Syah demantirala je glasine
Brennan Johnson igrač je Crystal Palacea, a dugo se nagađalo o tome da se zabavlja s Lily Phillips, koja je poznata po tome što je spavala s 101 muškarcem u danu. Ipak, zaručnica mu Tilde Syah demantirala je glasine
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Brennan Johnson igrač je Crystal Palacea, a dugo se nagađalo o tome da se zabavlja s Lily Phillips, koja je poznata po tome što je spavala s 101 muškarcem u danu. Ipak, zaručnica mu Tilde Syah demantirala je glasine |
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Brennan Johnson igrač je Crystal Palacea, a dugo se nagađalo o tome da se zabavlja s Lily Phillips, koja je poznata po tome što je spavala s 101 muškarcem u danu. Ipak, zaručnica mu Tilde Syah demantirala je glasine
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U trenucima dok su tračevi bili aktualni, objavila je Johnsona na Instagramu i prekinula tračeve
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Prelijepa Tilde time je odbacila sve glasine o Johnsonoj priči s Lily Phillips
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Brennan i Tilde zaručili su krajem 2024., a veza im traje već nekoliko godina
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