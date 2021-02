Ono o čemu se priča već neko vrijeme dobilo je službenu potvrdu. Jon Jones će u oktogon protiv pobjednika iz borbe Stipe Miočića i Francisa Ngannoua koja je na rasporedu 27. ožujka.

Dana White je službeno potvrdio borbu u razgovoru za TMZ Sports.

- Dobro znamo što on želi, a želi pobjednika iz borbe Stipe i Francisa - rekao je White na upit o situaciji s Jon Jonesom

"Hoće li to i dobiti?", glasilo je sljedeće pitanje.

- Da... Da - dvaput je uz široki osmijeh na licu ponovio Dana pa dodao:

- Ta bi se borba trebala dogoditi još ove godine. Ako se meč Stipe i Francisa stvarno održi prije ljeta, onda bismo ovaj susret mogli organizirati na ljeto - zaključio je predsjednik UFC-a.

Jones će tako postati prvi borac u povijesti UFC-ove teške kategorije kojemu će debitantska borba biti ujedno i naslovna. Podsjetimo, Jones u UFC-u ima 20 pobjeda i jedan poraz zbog nedozvoljenih udaraca laktom protiv Matta Hamilla 2009. godine.

Uz to ima i jedan 'no contest', odnosno poništena mu je pobjeda protiv Daniela Cormiera zbog pozitivnog nalaza na doping-testu. Iako je u kavezu prava 'zvijer', njegovu (ne)sportsku karijeru obilježile su i silni problemi sa zakonom. Od bježanja s mjesta nesreće nakon što je ozlijedio trudnicu do vožnje u autu u pijanom stanju s pištoljem ispod vozačkog sjedala.

Dana White mu je oprostio sve i svašta po tko zna koji put, a sada mu je pružio priliku da postane najveća ikona te organizacije.

Jones je posljednju borbu u poluteškoj kategoriji odradio Dominicka Reyesa, a pobijedio je sudačkom odlukom.

To znači da su Alexander Volkov i Curtis Blaydes još uvijek na 'čekanju', a upravo bi njihova međusobna borba mogla dati sljedećeg izazivača za naslov.

Njih dvojica su se već borili u lipnju 2020., a Blaydes je slavio odlukom sudaca.