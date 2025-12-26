Susret dva bivša Jotina kluba pratit će njegovi sinovi. Anfield će biti mjesto posebnih emocija

Anfield će ove subote biti poprište posebno emotivnog susreta Premier lige. Liverpool dočekuje Wolverhampton, a bit će to prvi put da se dva kluba za koja je igrao Diogo Jota susreću nakon njegove tragične smrti u srpnju. Šest mjeseci nakon nesreće u kojoj je život izgubio i njegov brat Andre Silva, sjećanje na omiljenog Portugalca bit će u prvom planu.

Uoči početka utakmice, na travnjak Anfielda će, uz igrače, izaći i Jotini sinovi, Dinis i Duarte. Ovaj dirljivi trenutak bit će organiziran kako bi se odala počast njihovu ocu, a dječaci će se pridružiti maskotama koje prate momčadi. Na stadionu će biti i Jotina supruga Rute Cardoso, koja je s djecom već prisustvovala prvim domaćim utakmicama oba kluba u kolovozu, gdje su ih navijači dočekali toplim i gromoglasnim pljeskom.

Tragedija koja je potresla nogometni svijet dogodila se početkom srpnja u Španjolskoj, kada je Jota s bratom putovao na trajekt za Englesku kako bi se na vrijeme priključio pripremama Liverpoola za novu sezonu.

Menadžer Liverpoola, Arne Slot, u najavi utakmice posvetio je dio svog obraćanja upravo obitelji Jota, ističući koliko će im ovo biti teško razdoblje, posebno tijekom prvog Božića bez voljene osobe.

Foto: Paul Childs/REUTERS

‍- Razmišljanje o svemu što se dogodilo u posljednjih dvanaest mjeseci budi vrtlog emocija, ali normalno je u ovo doba godine osvrnuti se na sve. To me navodi da posebno mislim na obitelj Dioga Jote i njihov prvi Božić bez njega - napisao je Slot u prigodnom programu za utakmicu.

‍- Nije na meni da im govorim gdje bi trebali tražiti utjehu, ako je to uopće moguće, ali mogu se samo nadati da će im osjećaj ljubavi i privrženosti koji Diogo i dalje izaziva donijeti malo mira. Osjećaj gubitka bit će posebno snažan u subotu, jer će se po prvi put susresti njegova dva engleska kluba - dodao je nizozemski strateg.