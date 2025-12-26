Obavijesti

NAKON TRAGEDIJE

Susret dva bivša Jotina kluba pratit će njegovi sinovi. Anfield će biti mjesto posebnih emocija

Susret dva bivša Jotina kluba pratit će njegovi sinovi. Anfield će biti mjesto posebnih emocija
U subotu će se prvi put nakon tragične smrti Dioga Jote susresti Liverpool i Wolverhampton na Anfieldu. Zajedno s maskotama će na teren izači i Jotini sinovi, Dinis i Duarte

Anfield će ove subote biti poprište posebno emotivnog susreta Premier lige. Liverpool dočekuje Wolverhampton, a bit će to prvi put da se dva kluba za koja je igrao Diogo Jota susreću nakon njegove tragične smrti u srpnju. Šest mjeseci nakon nesreće u kojoj je život izgubio i njegov brat Andre Silva, sjećanje na omiljenog Portugalca bit će u prvom planu.

Uoči početka utakmice, na travnjak Anfielda će, uz igrače, izaći i Jotini sinovi, Dinis i Duarte. Ovaj dirljivi trenutak bit će organiziran kako bi se odala počast njihovu ocu, a dječaci će se pridružiti maskotama koje prate momčadi. Na stadionu će biti i Jotina supruga Rute Cardoso, koja je s djecom već prisustvovala prvim domaćim utakmicama oba kluba u kolovozu, gdje su ih navijači dočekali toplim i gromoglasnim pljeskom.

Tragedija koja je potresla nogometni svijet dogodila se početkom srpnja u Španjolskoj, kada je Jota s bratom putovao na trajekt za Englesku kako bi se na vrijeme priključio pripremama Liverpoola za novu sezonu.

Menadžer Liverpoola, Arne Slot, u najavi utakmice posvetio je dio svog obraćanja upravo obitelji Jota, ističući koliko će im ovo biti teško razdoblje, posebno tijekom prvog Božića bez voljene osobe.

‍- Razmišljanje o svemu što se dogodilo u posljednjih dvanaest mjeseci budi vrtlog emocija, ali normalno je u ovo doba godine osvrnuti se na sve. To me navodi da posebno mislim na obitelj Dioga Jote i njihov prvi Božić bez njega - napisao je Slot u prigodnom programu za utakmicu.

‍- Nije na meni da im govorim gdje bi trebali tražiti utjehu, ako je to uopće moguće, ali mogu se samo nadati da će im osjećaj ljubavi i privrženosti koji Diogo i dalje izaziva donijeti malo mira. Osjećaj gubitka bit će posebno snažan u subotu, jer će se po prvi put susresti njegova dva engleska kluba - dodao je nizozemski strateg.

