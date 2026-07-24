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Šutalo uskoro napušta Ajax? Ide u svlačionicu još jednog Hrvata

Piše Issa Kralj,
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Šutalo uskoro napušta Ajax? Ide u svlačionicu još jednog Hrvata
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Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Šutalo je u Ajax došao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama, a za nizozemski klub odigrao je 108 utakmica. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 12 milijuna eura

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Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo uskoro bi mogao karijeru nastaviti u Portugalu. Šutalo je trenutačno igrač nizozemskog Ajaxa, ali prema navodima portugalskog novinara Brune Andrade kao sljedeći korak u njegovoj karijeri spominje se Benfica gdje bi bio suigrač Franji Ivanoviću. 

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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Portugalci za Šutala još uvijek nisu poslali službenu ponudu, a transfer Hrvata ovisi o drugom transferu. Naime, stoper Antonio Silva vrlo je blizu izlaznih vrata Benfice te bi karijeru mogao nastaviti u Bournemouthu. Prema pisanju uglednog portugalskog lista A Bola, Benfica bi od tog transfera trebala zaraditi 20 milijuna eura, a nakon realizacije krenuti po hrvatskog reprezentativca. 

Šutalo je u Ajax došao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama, a za nizozemski klub odigrao je 108 utakmica. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 12 milijuna eura. Ugovor u Ajaxu ističe mu za malo manje od dvije godine, 30. lipnja 2028. 

Sportski direktor Jordi Cruyff radi na preoblikovanju momčadi, a 'vatreni' je jedan na popisu želja te bi za njega platili dobar iznos. Ajax je nedavno igrao kvalifikacije za Konferencijsku ligu, a Šutalo nije nastupio s obzirom na to da se vratio sa Svjetskog prvenstva.

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