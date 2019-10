Sutkinja Kaki dala žuti karton pa 'okinula' selfie na utakmici

Legendarni Brazilac Kaka završio je svoju sjajnu karijeru 2017. godine kao igrač Orlanda, ali i danas igra nogomet, najčešće u humanitarnim i prijateljskim utakmicama.

Međunarodna prijateljska utakmica između Izraela i Brazila nazvana "Shalom utakmica", okupila je velika imena nogometa kao što su Kaka, Ronaldinho Gaucho, Rivaldo, Cesar Sampaio, Roberto Carlos, Bebeto i drugi. Golovima Bebeta, Ronaldinha, Kake i Amorosa, Brazil je pobijedio u susretu 4-2.

Upravo je na tom susretu sutkinja pokazala koliko je Kaka i dalje popularan. U 51. minuti susreta, pri rezultatu 3-2 za Brazil, sutkinja je bez opravdanog razloga zaustavila utakmicu, prišla je Kaki i pokazala mu žuti karton.

Dok su ostali igrači dotrčali pitati ju zašto je to učinila, ona je izvadila mobitel iz džepa i iskoristila jedinstvenu priliku da napravi selfie s legendarnim Brazilcem.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N